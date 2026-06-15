김효주·최혜진, LPGA 다우 챔피언십 아쉬운 준우승

'팀 롯데' 15언더파 선전에도 역전 허용

실력으로 증명한 한국 여자골프의 저력

디펜딩 챔프 임진희-이소미 조는 공동 3위

LPGA Tour Golf 0 김효주가 LPGA 투어 2인 1조 대회인 다우 챔피언십에서 최혜진과 조를 이뤄 출전했지만 아쉽게 준우승했다. /AP·연합

LPGA Tour Golf 0 LPGA 다우 챔피언십 우승조 지나 김-야나 윌슨미국). /AP연합

김효주와 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 유일의 2인 1조 대회인 다우 챔피언십에서 준우승을 차지했다. 우승 문턱까지 다다랐지만 마지막 날 미국 듀오의 거센 추격을 막아내지 못하며 아쉽게 정상 문턱에서 발길을 돌렸다.김효주-최혜진 조는 15일(한국시간) 미국 미시간주 미들랜드 컨트리클럽(파70)에서 열린 다우 챔피언십(총상금 330만 달러) 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 5개를 기록하며 5언더파 65타를 기록했다. 최종 합계 15언더파 265타를 기록한 두 선수는 지나 김-야나 윌슨(미국·17언더파 263타)에 2타 뒤진 준우승으로 대회를 마쳤다.1타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 김효주와 최혜진은 안정적인 경기 운영으로 초반 흐름을 이어갔다. 2번 홀(파4)에서는 최혜진이 버디를 낚았고, 곧바로 3번 홀(파5)에서 김효주가 버디로 응수하며 선두 자리를 지켰다.하지만 추격자들의 기세가 매서웠다. 지나 김과 윌슨이 5번 홀(파4)에서 이글을 잡아내며 역전에 성공했고, 김효주가 7번과 8번 홀 연속 버디로 공동 선두를 회복했지만 다시 흐름이 넘어갔다. 미국 조는 10번 홀 버디를 시작으로 12번, 14번, 17번 홀까지 버디 행진을 이어가며 격차를 벌렸다.김효주-최혜진도 쉽게 물러서지 않았다. 12번 홀과 마지막 18번 홀에서 버디를 추가하며 끝까지 추격했지만, 결국 2타 차를 좁히지 못했다.이번 준우승으로 김효주는 LPGA 투어 통산 10승과 시즌 3승 달성을 다음으로 미뤘다. 최혜진 역시 2022년 투어 데뷔 이후 첫 우승 도전에 실패하며 통산 네 번째 준우승에 머물렀다. '우승 없는 선수 중 최다 상금'이라는 꼬리표를 떼지 못한 점은 아쉬움으로 남았다.같은 후원사 소속으로 '팀 롯데'를 이룬 두 선수는 포섬과 포볼이라는 상반된 경기 방식 속에서도 안정감을 유지했다. 포섬에서는 실수를 최소화하는 전략적 플레이가 돋보였고, 포볼에서는 서로의 공격적인 장점을 자연스럽게 활용하며 꾸준히 타수를 줄였다.특히 김효주의 풍부한 우승 경험과 위기관리 능력, 최혜진의 정교한 아이언 샷과 안정적인 퍼트 감각이 절묘한 시너지를 냈다.한편 공동 7위로 최종 라운드를 시작한 디펜딩 챔피언 임진희-이소미 조는 데일리 베스트인 9언더파를 몰아치며 최종 합계 14언더파 266타, 공동 3위까지 뛰어올랐다. 김아림-윤이나 조는 11언더파 269타로 공동 7위에 자리했다.