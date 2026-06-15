닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 강원

박상수 삼척시장 “청렴은 아침간식-따뜻한 한마디에서 시작”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010004897

글자크기

닫기

삼척 김철수 기자

승인 : 2026. 06. 15. 13:41

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

출근길 직원들과 건강한 직장만들기 캠페인
삼척시청렴
박상수 삼척시장(왼쪽 두 번째)과 간부 공무원들이 출근하는 공직자들에게 청렴 간식과 홍보 카드를 전달하고 있다./삼척시
강원 삼척시가 공직사회 투명성을 높이고 구성원 간 건강한 직장 분위기를 만들기 위해 소통 행보에 나섰다. 삼척시는 시청 본관 및 별관 로비에서 출근하는 직원들을 대상으로 '출근길 청렴 캠페인'을 전개했다고 15일 밝혔다.

박상수 삼척시장과 주요 간부 공무원, 감사법무실 직원들이 이른 아침부터 출근길 로비에서 마주한 직원들에게 청렴 간식과 홍보 카드를 전달하며 격려 인사를 건넸다. 이들은 경직된 훈계형 청렴 강조에서 벗어나 밝은 인사와 따뜻한 대화를 나누며 공감대를 형성했다.

현장에는 '청렴으로 시작하는 하루', '인사 한마디, 서로를 존중하는 마음입니다' 등의 메시지를 담은 현수막과 배너가 설치됐다. 이를 통해 동료 간 상호 존중의 가치를 다시 한번 되새기는 계기를 제공했다.

시는 공직 신뢰도를 높이기 위해 청렴전략회의를 비롯해 전 직원 맞춤형 청렴교육, 청렴해피톡, 청렴주의보 운영 등 다각적인 청렴시책을 연중 추진하고 있다.

박 시장은 "조직 내 청렴과 상호 존중의 문화는 거창한 구호가 아니라 매일 아침 서로 건네는 따뜻한 인사 한마디, 작은 배려에서부터 시작된다"며 "모든 공직자가 자발적으로 청렴를 실천하고 신뢰받는 행정을 구현해, 시민들이 체감할 수 있는 깨끗하고 삼척시를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.


김철수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고…폴란드 MSPO 겹쳐

보완수사 존폐 기로인데…법무부 뒤에 숨은 검찰 지휘부

트럼프 “이란과 종전 협상 타결...호르무즈 개방, 이란 봉쇄 해제”

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

지금 뜨는 뉴스

경찰, 연예기획사 차가원 대표 구속영장 신청…300억대 사기 혐의

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

제네시스, 르망 24시간 데뷔전 완주…하이퍼카 눈도장 ‘쾅’

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”