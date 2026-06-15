서울시, 중증장애인 2만7000명 집집마다 찾아간다

오는 10월까지 만 18~64세 대상 11개 유형 중증장애인 전수조사

복지서비스 이용 현황 및 복지욕구, 근로 및 여가활동 등 파악

전수조사 결과 바탕, 장애인 맞춤형 복지서비스 설계

2025 제9회 서울특별시 발달장애인 수영대회 0 지난해 7월 서울 송파구 서울곰두리체육센터에서 열린 '2025 제9회 서울특별시 발달장애인 수영대회' 모습. /정재훈 기자

서울시가 중증장애인의 생활 실태와 복지 수요를 파악하기 위한 전수조사에 나선다.시는 오는 10월까지 시각·청각·정신·신장·심장·호흡기·간·안면·장루·요루·뇌전증 등 11개 유형의 재가 중증장애인을 대상으로 실태조사를 실시한다고 15일 밝혔다. 조사 대상은 주민등록상 서울 거주 만 18~64세 중증장애인 2만7000여 명이다.조사는 동주민센터 사회복지 담당 공무원을 포함한 2인 1조 조사요원이 사전 일정을 조율한 뒤 대상자 거주지를 직접 방문하는 대면 방식으로 진행된다. 복지서비스 이용 현황과 복지 욕구, 근로·여가 활동, 생활 형태 등을 종합적으로 파악한다.이번 조사는 2019년부터 이어온 연례 사업으로, 전체 15개 장애 유형을 3개 그룹으로 나눠 3년 주기로 순환 조사한다. 앞서 2024년에는 발달장애인, 2025년에는 지체·뇌병변 장애인을 조사했다. 시는 고난도 돌봄이 필요한 장애인을 위한 전문 콜센터 '안심돌봄120' 안내와 서비스 연계도 병행한다.수집된 자료는 심층 분석을 거쳐 중증장애인 맞춤형 복지서비스 확대와 지역사회 자립 지원 정책의 기초 자료로 활용할 방침이다.윤정회 시 장애인복지과장은 "이번 조사는 복지제도 사각지대를 해소하고 정책의 실효성을 높이기 위한 중요한 기초 작업"이라며 "대상자들의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.