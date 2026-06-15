국민체력인증센터 문턱 낮춘다…체육공단, 신규 22곳 공개 모집

2030년까지 전국 150개소 확대 추진
체육공단은 국민체력인증센터 22개소를 새롭게 선정하기 위한 공모를 실시한다고 밝혔다. 보다 많은 지방자치단체의 참여를 유도하기 위해 인증기관 지정 기준도 대폭 손질했다.
가장 큰 변화는 시설 기준 완화다. 기존에는 총면적 160㎡ 이상을 확보해야 했지만, 이를 120㎡ 이상으로 낮췄다. 또 7m×17m 규모의 체력 측정 전용 공간을 반드시 갖춰야 했던 기준도 현실적으로 조정했다. 해당 공간 확보가 어려운 경우에는 인근 체육시설을 활용할 수 있도록 해 지자체의 부담을 덜었다.
운영 효율성을 높이기 위한 제도 개선도 이뤄졌다. 성인 민첩성 측정 항목은 기존 방식 대신 '반응시간 검사'로 대체할 수 있도록 해 장비 운용과 공간 활용의 유연성을 확보했다.
신규 인증센터로 선정된 지자체에는 운영비와 인건비 등으로 활용할 수 있는 약 1억 원 규모의 국비가 지원된다. 공모 기간은 오는 22일부터 7월 17일까지이며, 체력 인증기관 설치와 운영이 가능한 전국 지방자치단체라면 신청할 수 있다. 세부 신청 절차와 관련 내용은 체육공단 누리집에서 확인 가능하다.
체육공단 관계자는 "지정 기준을 현실에 맞게 완화한 만큼 보다 많은 지자체가 사업에 참여하길 기대한다"며 "국민 누구나 거주지 인근에서 과학적인 체력관리 서비스를 받을 수 있도록 국민체력인증센터를 2030년까지 전국 150개소로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 이번 공모를 통해 선정된 신규 센터는 장비 설치와 전문 인력 채용 등 준비 과정을 거친 뒤 오는 11월부터 본격적인 운영에 들어갈 예정이다. 국민체력100 사업의 접근성을 높이는 이번 조치가 지역 주민들의 생활체육 참여 확대와 건강 증진으로 이어질지 주목된다.