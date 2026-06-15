아시아나, 에어부산 영구CB 1000억 전환권 행사…“통합 앞두고 재무체력 강화”

연간 60억원 이자비용 부담 완화…재무 건전성 강화

사진1) 에어부산 A321neoLR 항공기 이미지 0 에어부산 A321neoLR 항공기. /에어부산

아시아나항공이 에어부산의 재무구조 개선을 위해 1000억원 규모 영구전환사채(CB)의 전환권을 행사한다.15일 아시아나항공은 지난해 5월 인수한 에어부산 제6회 영구전환사채 1000억원에 대해 전환권 행사를 결정했다고 밝혔다.아시아나는 전환권 행사 배경으로 투자 목적과 함께 에어부산의 재무 건전성 강화를 꼽았다. 최근 비상경영 상황 속에서 에어부산의 재무구조를 안정적으로 유지해 향후 저비용항공사(LCC) 통합 절차를 차질 없이 진행하기 위한 조치라는 설명이다. 진에어와 에어부산, 에어서울은 대한항공·아시아나항공 기업결합에 따른 후속 절차로 내년 상반기 통합 LCC 출범을 앞두고 있다.에어부산은 모회사 아시아나의 전환권 행사로 재무 부담 완화 효과가 기대된다. 아시아나는 전환권 행사를 통해 에어부산의 연간 약 60억원 수준 이자비용 부담을 줄이고 향후 금리 스텝업 부담도 해소할 수 있을 것으로 보고 있다.에어부산은 2023년 이후 실적 개선에 성공하며 LCC 가운데 양호한 수익성을 기록하고 있다. 다만 현재 기업가치는 충분히 반영되지 못하는 것으로 보인다. 아시아나는 내년 1분기 LCC 통합 이후 구매 최적화와 자원 효율화, 가동률 제고 등을 통해 수익 및 비용 측면의 시너지가 발생할 것으로 기대하고 있다.아시아나 관계자는 "에어부산의 재무 건전성을 유지하고 기업가치를 높이는 동시에 통합을 통한 미래 경쟁력 강화에 지속적으로 힘쓸 계획"이라고 말했다.