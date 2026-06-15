두산에너빌리티, 오만 두큼 발전소 EPC 따냈다…5300억 규모

한국서부발전 참여 컨소시엄과 EPC 계약 체결

EPC 수행·스팀터빈 제작·공급…29년 준공 예정

사진. 지도_오만 두큼 프로젝트 0 오만 두큼 프로젝트. /두산에너빌리티

두산에너빌리티가 오만 두큼(Duqm) 가스복합발전소 건설 사업을 수주하며 중동 발전시장 공략에 속도를 낸다.15일 두산에너빌리티는 한국서부발전 컨소시엄과 오만 두큼 가스복합발전소 건설공사 계약을 체결했다고 밝혔다.계약금액은 약 5300억원 규모다. 두산에너빌리티는 프로젝트에서 발전소 건설 전문회사인 셉코3(SEPCO-3)와 컨소시엄을 구성해 설계·조달·시공(EPC)을 일괄 수행한다. 발전소 핵심 기자재인 스팀터빈과 발전기 직접 제작·공급한다. 오는 2029년 준공을 목표로 사업을 수행할 예정이다.발전소는 오만 수도 무스카트에서 남쪽으로 약 550km 떨어진 두큼 경제특구에 발전용량 870MW 규모로 건설된다. 완공 이후 오만 남부 지역의 전력 수요 증가에 대응하고 전력 공급 안정성 향상에 기여할 것으로 기대된다.발주처는 한국서부발전을 비롯해 카타르 네브라스파워, 아랍에미리트 EUDC(에티하드수전력청 개발투자 전문 자회사), 오만 바흐완인프라서비스로 구성된 컨소시엄이다. 두산에너빌리티는 EPC 수행 역량과 발전 기자재 공급 경험을 바탕으로 프로젝트를 수행할 계획이다.이현호 두산에너빌리티 Plant EPC BG장은 "중동 지역에서 축적한 프로젝트 수행 경험과 EPC 역량을 바탕으로 이번 사업을 수주하게 됐다"며 "오만을 비롯한 중동 지역에서 안정적인 전력 공급을 위한 발전소 건설 수요가 이어질 것으로 예상되는 만큼 성공적인 사업 수행을 통해 추가 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.