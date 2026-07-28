[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 28일

1 ●쥐띠

36년 귀인의 도움을 받게 된다.

48년 꼬였던 일이 순조롭게 풀린다.

60년 뜻하지 않은 일만 생기는 날이다.

72년 열심히 하는 모습을 보여주어야 한다.

84년 최선을 다하니 자신감이 생긴다.

96년 마음만 심란해지는 하루다.

●소띠

37년 감정만 앞세우지 말고 여유를 갖는다.

49년 화가 치밀어도 마음을 비워야 한다.

61년 운도 따라주니 어깨에 힘이 들어간다.

73년 아는 지인과 갤러리 멋진 작품을 감상한다.

85년 어렵게 관문을 통과하니 자신감이 생긴다.

97년 마음에 드는 사람을 소개받는다.

●범띠

38년 일이 잘 해결되니 마음이 편안하다.

50년 질서를 지키니 마음이 뿌듯해진다.

62년 서남 방향에서 이득을 본다.

74년 시간 약속을 잘 지키니 운수대통한다.

86년 근심이 생겼다가 사라진다.

98년 바라던 일이 이루어진다.

●토끼띠

39년 마음속 근심이 사라진다.

51년 되지 않는 일에 시간만 더 끌지 않는다.

63년 고난을 이겨내고 운수 대통한다.

75년 망설임이 생기지만 왠지 느긋해진다.

87년 바라던 소망을 성취한다.

99년 기쁜 일이 생기니 금상첨화다.

●용띠

40년 문서 운이 뒤늦게 따른다.

52년 명성을 떨치고 문서 운이 좋아지는 날이다.

64년 금전 문제로 혼란이 생긴다.

76년 재물 복이 차츰 좋아진다.

88년 바라던 결실을 크게 얻는 하루다.

00년 예상치 못한 좋은 일이 생긴다.

●뱀띠

41년 걱정했던 일이 사라진다.

53년 바라던 소원을 성취한다.

65년 잊고 있던 귀한 문서가 집 안에서 나온다.

77년 어려움에서 금방 벗어난다.

89년 마침내 소원을 성취하게 된다.

01년 반가운 소식이 찾아오는 날이다.

●말띠

42년 근심이 오후쯤 사라진다.

54년 친인척의 소식을 듣고 기뻐한다.

66년 좋은 의미로 고소가 취하된다.

78년 잘 되리라는 믿음으로 일이 성사된다.

90년 바쁜 시기니 건강도 신경 쓴다.

02년 손재수가 있으니 지갑을 잘 챙긴다.

●양띠

43년 근심이 생기니 마음 고생하는 날이다.

55년 마음속에 밝은 운이 들어온다.

67년 고민 많았던 시간이 지나니 금전 운이 호전된다.

79년 마침내 소원을 성취한다.

91년 바쁘지 않지만 어수선하게 지낸다.

03년 서두르지 말고 차분히 행동해야 한다.

●원숭이띠

32년 화를 못 참으면 힘들어지는 날이다.

44년 오래전 문서가 해결되어 금전을 얻는다.

56년 문서 보증은 고민을 많이 해야 한다.

68년 금전 운이 열린다.

80년 금전 운이 풀려 얼굴 안색이 밝아진다.

92년 어려움을 이겨내야 한다.

●닭띠

33년 행운이 찾아오니 운수대통한다.

45년 힘든 시기니 서두르면 안 된다.

57년 등 돌렸던 사람이 다시 찾아온다.

69년 칭찬받는 일이 많아지는 하루다.

81년 구설수로 인해 다툼이 생기게 된다.

93년 급할수록 더 침착해야 한다.





●개띠

34년 금전 문제가 해결된다.

46년 잃어버렸던 물건을 되찾게 된다.

58년 참은 만큼 재물 운이 가득해진다.

70년 금전 문제가 해결되니 대길하다.

82년 편하게 반겨 줄 사람이 다가온다.

94년 힘든 일이 많아지니 기운을 내야 한다.

●돼지띠

35년 집안에 경사 수가 있다.

47년 지인에게 도움을 받아 문제를 해결한다.

59년 집안에 경사가 생기니 어깨춤을 춘다.

71년 심신이 안정되고 편안해진다.

83년 원하던 일과 목표를 달성한다.

95년 바라던 소망을 성취한다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관