[호압재의 명리처방] “제 팔자가 그리 센가요” 유흥업소 여성의 한탄

당신의 팔자가 세다면 '흉신 칠살' 주목하라

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삶에 굴곡이 많고 평탄하지 않은 인생을 흔히 ‘팔자(八字)가 세다’고 표현합니다. 명리 상담을 하다 보면 이처럼 거친 풍랑 속을 걷고 있는 ‘센 팔자’들을 종종 마주하게 됩니다.

얼마 전, 유흥업소에서 일한다는 한 여성이 호압재를 찾아왔습니다. 이제 나이도 차고 모아둔 돈도 없는데, 주변에 안 좋은 일(凶事)만 끊임없이 터진다며 낙담한 표정으로 물었습니다.

“선생님, 제가 정말 그렇게 팔자가 센가요?”

왜 어떤 사람은 유독 삶의 고난이 끊이지 않는지, 그리고 명리학에서 말하는 가장 무서운 흉신인 '칠살(七殺)'의 실체에 대해 알아보겠습니다.

1. 죽일 살(殺) 자를 쓰는 무서운 존재, 칠살(七殺)

명리학에서 ‘센 팔자’를 만드는 몇 가지 요인이 있는데, 그중 대표적인 주범이 바로 칠살(七殺)입니다.

글자 그대로 '죽일 살(殺)' 자를 쓰는 만큼, 명리학에서는 매우 두려운 흉신(凶神)으로 분류합니다. 이 칠살이라는 존재가 사주 내에서 적절히 제어되지 못하면, 인생 전반에 걸쳐 크고 작은 풍파를 일으키게 됩니다.

칠살은 기본적으로 나를 무자비하게 억압하고 공격하는 성분을 가집니다. 이것이 현실에서 발현되면 내가 감당하기 힘든 극심한 고통이나 갑작스러운 재난, 건강 악화, 혹은 인덕(人德)이 고갈되는 형태로 나타납니다.

즉, 사주에 칠살이 있으면서도 제어되지 않으면 환경적인 억압이나 스스로 감당하기 어려운 고난에 직면하기 쉽습니다. 흔히 세상이 나를 '억까(억지 까기)'하는 듯한 고통을 겪으며, 주변 사람들에게 "참 팔자 사납다"는 소리를 듣게 되는 근본 원인이 바로 여기에 있습니다.

2. 칠살을 부추기는 재성과 제어 장치의 부재

호압재를 찾았던 여성의 사주가 전형적인 ‘제어되지 않은 칠살’의 구조였습니다.

그녀의 사주를 보니 나를 공격하는 강한 칠살(七殺)이 자리 잡고 있는데, 심지어 그 칠살의 힘을 더 키워주는 재성(財星)까지 동반하고 있었습니다. 더 치명적인 문제점은 정작 이 무서운 칠살을 때려잡고 다스려야 할 식상(食傷)이라는 제어 장치가 사주에 전무했다는 사실입니다.

브레이크가 고장 난 덤프트럭이 나를 향해 돌진하는 격이니, 삶이 평탄할 리 만무했던 것입니다.

이런 사주를 가졌을 때는 정면 돌파가 답이 아닙니다. 칠살의 기운이 약해지는 시기(運)를 귀신같이 찾아내어 소나기를 피하는 것이 최선입니다. 다행히 머지않은 때에 기회가 보였기에, 그 시기에 맞춰 지금의 거친 직업 환경에서 벗어나 새로운 삶의 터전을 마련하라고 구체적인 타이밍을 일러주었습니다.

3. 천재와 바보는 종이 한 장 차이: 귀(貴)한 사주의 반전

그렇다면 사주에 칠살이 있으면 무조건 불행하게 살아야 할까요? 결코 그렇지 않습니다. 칠살이 제대로 제어만 된다면 이야기는 180도 달라집니다.

명리학에서는 날뛰는 칠살을 내 힘으로 잘 길들였을 때, 이를 따로 편관(偏官)이라 부릅니다. 이때는 '팔자가 세다'고 하지 않고, 오히려 '사주가 크다'고 표현합니다.

제어되지 않은 칠살은 고난과 억압에 짓눌려 평생을 고전하게 만들고 불안정한 환경의 직업군으로 이끌지만, 잘 제어된 칠살(편관)은 난관을 극복하고 강력한 권력과 카리스마를 쥐게 만듭니다. 그래서 검찰이나 경찰 같은 권력기관, 정계, 혹은 거대 기업을 이끄는 리더들의 사주에서 이 편관이 자주 발견됩니다.

결국 이 둘의 차이는 흉신의 날카로운 칼날을 다스릴 식상(활동력·기술)이나 인성(공부·인내)이라는 무기를 내가 쥐고 있느냐 없느냐의 차이입니다. 천재와 바보가 종이 한 장 차이인 것처럼, 인생을 뒤흔드는 '센 팔자'와 세상을 호령하는 '귀한 사주'도 결국 한 끗 차이에 불과한 셈입니다.

명리 처방전 : 내 사주의 '브레이크'를 확인하라 내 사주가 거칠고 팔자가 세다고 해서 좌절할 필요는 없습니다. 칼날이 날카로울수록 잘만 쥐면 최고의 명검이 되는 법입니다. 인생의 풍파를 줄이기 위해서는 다음 세 가지 명리적 처방을 기억해야 합니다.

첫째, 나의 칠살을 정확히 확인해야 합니다. 내 삶을 흔드는 고난이 정말 칠살 때문인지, 아니면 다른 요인 때문인지 명확한 진단이 우선입니다.

둘째, 사주 내에 제어 장치(브레이크)가 있는지 봐야 합니다. 활동력이나 기술을 뜻하는 식상, 혹은 공부와 수용력을 뜻하는 인성 등 칠살을 다스릴 힘이 내 안에 있는지 확인해야 합니다.

셋째, 최적의 타이밍을 포착해야 합니다. 만약 타고난 사주 자체에 제어 장치가 부족하다면, 흐르는 운(運)에서 칠살을 눌러주거나 약화시키는 시기를 기다려 과감하게 삶의 궤도를 수정해야 합니다.

당신의 삶이 유독 고달프고 사납게 느껴진다면, 무작정 맨몸으로 버티며 상처받지 마세요. 지금이 칠살이 날뛰는 시기인지, 아니면 이 날카로운 칼을 내 무기로 바꿀 수 있는 전환점인지 명리 전문가를 통해 인생 기상도를 점검해 보시길 권합니다.

호압재(虎壓齋)는