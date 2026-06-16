생산성부터 비즈니스 모델까지 재설계…SKT ‘AX 혁신 2.0’ 시행

정재헌 CEO, 뉴 이천포럼서 AX 혁신 발표

"AI, 업무보조 도구 아닌 새로운 업무 주체"

사진.사람과 AI가 원팀 SKT, AX 혁신 2.0 드라이브 0 정재헌 CEO가 AX 혁신 2.0 드라이브 관련해 얘기하고 있는 모습. /SKT

SK텔레콤이 구성원의 AX(AI 전환)를 위해 'AX 혁신 2.0'을 시행한다. 조직의 생산성을 향상하는 것은 물론 비즈니스 모델 혁신을 재설계하는 게 핵심이다.16일 SK텔레콤은 정재헌 SKT 최고경영자(CEO)가 경기 이천시 SKMS연구소에서 열린 '2026 뉴 이천포럼'에서 제시한 이런 내용의 AX 혁신을 추진한다고 밝혔다.회사는 AI를 업무 보조 도구가 아니라 구성원과 함께 일하는 새로운 업무 주체로 정의하기로 했다. 이에 AI 에이전트는 사번을 받고 소속과 직무, 권한까지 할당받는 등 입사부터 퇴사까지 사람과 유사한 절차로 관리받게 된다. 특히 회사는 사람과 AI 에이전트가 함께 일할 수 있는 거버넌스 체계를 구축한다. 이를 통해 AI 에이전트가 업무 시스템 안에서 명확한 역할을 갖고 구성원과 협업함으로써 보다 창의적이고 전략적인 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다는 구상이다.'AX 샌드박스' 제도도 도입한다. 업무 방식을 AI 기반으로 다시 설계하는 사내 실험으로, 직급·부서 구분 없이 수평적으로 운영되는 게 특징이다. 회사는 지난 석 달 동안 AI CIC 내 일부 조직에서 'AX 샌드박스'를 시범 운영했다. 그 결과 한 사람이 여러 에이전트와 함께 기획·개발·디자인 등 복수 역할을 수행하는 '멀티 롤(Multi-Role)' 업무방식의 가능성, 기존에는 긴 시간이 필요한 기획 업무가 획기적으로 줄어드는 생산성 개선 효과, 소통과 의사결정 속도의 향상 등을 확인했다는 게 회사 관계자 설명이다. 회사는 'AX 샌드박스'를 점진적으로 확대해 구성원들이 실제 업무 현장에서 AI를 활용한 새로운 업무방식을 자유롭게 시도하고 검증할 수 있도록 지원한다는 계획이다.회사는 AI 활용 환경도 대폭 개선한다. 구성원들이 안전하면서도 쉽고 유연하게 AI 툴, 에이전트를 활용할 수 있도록 보안 체계를 고도화할 예정이다. 이와 함께 에이닷 비즈, 폴라리스, 플레이그라운드 등 기존 사내 AI 개발 플랫폼을 통합하고 주요 사내 시스템과 연동해 업무 전반에서 AI 활용성을 높인다.이 외에 일하는 문화 진화를 위한 실행 체계 등을 마련해 전 업무 영역에서 AI 전환을 촉진하는 'AX 카탈리스트(Catalyst)'를 선정할 계획이다. 선정된 구성원은 각 조직의 AX 성공 노하우를 알리고, 현장에서 구성원들이 겪는 어려움을 해결하는 역할을 맡는다.정재헌 SKT CEO는 "구성원의 시간과 역량이 새로운 도전을 이끄는 성장 동력으로 전환될 것"이라며 "마음껏 AI 역량을 쌓고 성과를 만들어 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.