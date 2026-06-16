SK AX, AI로 ‘성장 선순환’ 만든다

16일 서울서 관련 행사 통해 내용 공유

"기업 경쟁력, AI 통한 전사 최적화 통해

협업 가능한 인재 육성해 문화 만들어야"

사진1_SK AX IMAGINE AX 2026’ 컨퍼런스_김완종 SK AX 사장 0 SK AX의 'IMAGINE AX 2026' 컨퍼런스에 참석한 김완종 사장의 모습. /SK AX

SK AX가 AI로 기업의 실제 업무와 운영을 재설계하는 '에이전틱 엔터프라이즈' 시대를 연다. AI 에이전트가 기업 업무를 스스로 판단하고 실행할 수 있도록 체계를 만들겠다는 것이다. 회사는 사람과 AI 간의 협업을 통해 기업 전체가 증강되는 '성장의 선순환' 구조를 만들겠다는 구상이다.16일 SK AX는 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 'IMAGINE AX 2026' 컨퍼런스를 열고 이런 내용을 공유했다고 밝혔다. 행사는 'Beyond AI: The Agentic Enterprise(AI를 도입하는 기업에서 AI가 일하는 기업으로)'를 주제로 진행됐다. 이 자리엔 제조·금융·통신·유통·서비스 등 산업의 경영진도 참석했다.김완종 사장은 기조연설을 통해 "기업의 경쟁력은 더 좋은 AI를 도입하는 것이 아니라 AI를 통한 전사 최적화를 통해 새로운 성장 가치를 창출하는 것"이라며 "AI로 업무 효율화와 전사 증강을 이뤄낸 기업들과 그렇지 못한 기업 간 격차는 이미 경영 성과로 나타나기 시작했으며, 앞으로 그 격차는 더욱 커질 것"이라고 말했다.그러면서 "기업이 그 격차의 상단에 서기 위해서는 단순한 AI 도입을 넘어 전략, 기술, 데이터, 운영 체계, 인재, 변화 관리 등 AX 핵심 역량을 갖춰야 한다"며 "SK AX는 스스로를 첫 번째 고객이라 생각하며 'Being AX'를 실천해 이러한 역량을 검증해 왔다"고 강조했다.또 "AX는 단순한 기술 도입이 아닌, 조직 전체가 AI와 함께 움직일 수 있도록 일하는 방식과 기업 운영 체계를 재설계하는 것을 의미한다"며 "AI와 협업 가능한 인재를 육성하고, 이를 지지하는 조직 문화와 시스템을 만들어야 비로소 AI 증강을 통한 전사 통합과 시너지 창출이 가능하다"고 덧붙였다.이어 제조, 반도체, 금융, HR 등 다양한 영역의 SK AX의 주요 고객·파트너사 경영진이 SK AX가 소개한 'Being AX' 방향성에 공감하고 실제 협력 사례를 공유했다. 구체적으로 엔터프라이즈 AI 사업 협력을 위해 SK AX와 파트너십을 체결한 OpenAI(오픈AI)는 기업 내부 시스템의 맥락을 정확히 이해하고 실제 업무 성과는 물론 투자 대비 효과까지 높이는 AX 혁신 모델을 고도화하고 있다. SK하이닉스는 SK AX와 함께 디지털트윈을 기반으로 제조 공정의 정밀도와 데이터 활용 범위를 넓혔으며, 수율 극대화를 위한 자율운영 모델인 자율형 공장 전환에도 속도를 내고 있다.이 외에 글로벌 1위 풍력타워 제조기업인 CS Wind(씨에스윈드)는 생산 현장의 데이터와 업무 프로세스를 AI 에이전트와 연결해 작업 계획 수립 및 일정 조정을 최적화한 글로벌 제조 AX 모델을 SK AX와 함께 구현해 적용하고 있고, 신한금융그룹은 SK AX와 함께 데이터 보안, 권한 관리, 규제 대응을 충족하는 '1인 1 금융 에이전트' 기반 업무 혁신 모델을 구체화하고 있다.