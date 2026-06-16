[여행브리핑] 파라다이스시티 ‘파리지앵 썸머’ 개최 外

[사진2] 르 카페_톰 콜 셰프 0 톰 콜 셰프. / 파라다이스 제공

clip20260616101405 0 하나투어 홈페이지 캡처

곤지암리조트가 객실에서 여유롭게 축구를 응원하고 퇴실할 수 있는 14시 레이트 체크아웃 객실 패키지를 출시한다 0 곤지암리조트 제공

부여 백마강 파크골프를 즐기는 이용객 0 코레일관광개발 제공

인천 영종도의 파라다이스시티는 오는 19일부터 8월 31일까지 '파리지앵 썸머' 행사를 개최한다. 프랑스 관광청과 협업하는 이번 행사는 프랑스 고유의 미식과 라이프스타일을 소개한다. 먼저 프랑스 정상급 페이스트리 셰프 '톰 콜'의 디저트 메뉴를 만나볼 수 있다. 셰프가 직접 방한해 애프터눈 티 세트와 한정 디저트를 선보인다. 파라다이스시티 플라자 광장 일대에는 에펠탑과 개선문 등 파리 랜드마크가 재현된다. 1000평 규모의 프랑스 가든 마켓에는 동화 캐릭터 '가스파드와 리사' 팝업이 마련된다. 클럽 크로마 외벽에서는 프랑스를 주제로 한 미디어 파사드를 상영할 예정이다. 럭셔리 샴페인 '뵈브 클리코' 협업 이벤트도 열린다. 프랑스 관광청과 함께 파리 왕복 항공권 등을 제공하는 응모 행사도 예정돼 있다.하나투어가 '대한민국 숙박세일페스타 여름편'을 통해 국내 여행 활성화와 여행객 숙박비 부담 덜기에 동참한다. 이번 행사는 전국 비수도권 인구감소지역 85개 기초지자체의 숙박시설에 예약 시 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰 발급 및 숙박 기간은 7월 31일까지이며, 7만원 이상 결제 시 3만원, 2박·14만원 이상 예약 시 7만원 할인 등 혜택을 제공한다. 하나투어는 행사 기간 숙소별로 최대 8%의 추가 할인도 실시한다. 17일 오후 8시에는 최근 영화 흥행으로 관심이 높아진 영월 지역의 탑스텐 동강시스타를 '하나LIVE'를 통해 소개할 예정이다. 제주도 숙박권 등을 증정하는 추첨 이벤트도 진행한다. 주유권, 치킨, 아이스크림 등 경품이 걸린 '국내숙박 밸런스 게임' 이벤트도 마련했다.경기도 광주에 위치한 곤지암리조트는 오는 7월 16일까지 '글로벌 축구 축제 응원' 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 축구 경기가 오전 시간대에 편성된 점을 반영해 체크아웃 전에 객실에서 경기를 관람하며 응원을 즐길 수 있도록 기획했다. 주중 한정 특가 상품 '14시 레이트 체크아웃 객실 패키지'를 운영한다. 대한민국 경기가 있는 날에는 객실에서 식사를 하며 응원할 수 있도록 조식 배달 서비스를 마련했다. 이탈리안 레스토랑 '라그로타'에서는 플래터 주문 시 글라스 와인 1잔을 증정한다. 락볼링장 '스트라이크잇'에서는 프로모션 기간 주중 오후 6시 이전 방문 시 할인을 실시한다코레일관광개발은 생활체육 파크골프를 연계한 '파크골프 스포츠 열차' 상품을 운영한다. 충남 청양군·부여군과 협력한 이번 상품은 중장년 동호인 수요를 반영해 당일코스(6월20일, 8월15일)와 광복절 연휴를 활용한 1박2일 코스(8월 15일)로 구성했다. 청양 당일코스는 칠갑타워 스카이워크를 관람하고 왕진나루 파크골프장에서 36홀 라운딩을 한다. 청양 로컬 미식과 향토 식사도 포함된다. 부여 당일코스는 부여 국립박물관 방문 뒤 백마강파크골프장에서 54홀 라운딩을 한다. 1박 2일 코스는 부여와 청양의 파크골프장을 모두 체험할 수 있다.