신일전자 2분기 선풍기·서큘레이터 판매량↑…전년동기比 18%↑

[사진1] 신일 프리미엄 에어 서큘레이터 ‘S11’ 0 신일 프리미엄 에어 서큘레이터 'S11'. /신일전자

신일전자의 올해 2분기 선풍기·서큘레이터 판매량이 지난해 2분기 대비 증가했다.16일 신일전자에 따르면 올해 2분기(4~6월) 선풍기·서큘레이터 판매량은 전년 동기 대비 18% 올랐다.신일전자는 최근 예년 대비 빨리 시작된 무더위와 함께 냉방 효율을 높여주는 공기순환 가전에 대한 관심이 높아지면서 관련 제품을 찾는 소비자가 늘어난 것으로 보고 있다.신일 서큘레이터는 2015년 출시 이후 현재까지 누적 출고량 430만 대를 기록했다. 선풍기 분야에서 축적한 기술력과 노하우를 기반으로 소비자 니즈를 충족시키는 서큘레이터 제품들을 선보이면서 냉방가전 시장 내 입지를 강화하고 있다.최근에는 서큘레이터 'S11', 'S11 슬림핏', '스테디26'과 '무선 BLDC 폴딩팬5' 등 신제품을 잇달아 출시하며 다양한 소비자 수요에 대응하고 있다.특히 S11은 강한 직진성 바람으로 실내 공기를 빠르게 순환시켜 냉방 효율을 높이는 것이 특징이다. 에어컨과 함께 사용하면 냉기를 보다 효과적으로 분산시켜 쾌적한 실내 환경 조성에 도움을 준다.폴딩팬은 올해 1~5월 판매량이 전년 동기 대비 180% 늘었다. 캠핑 등 야외활동 증가와 이른 무더위에 따라 휴대성과 공간 효율성을 갖춘 다목적 냉방가전에 대한 수요가 확대된 것이 판매 증가의 주요 배경으로 꼽힌다.신일전자 관계자는 "앞으로 다양한 사용 환경에 맞춘 신제품을 지속적으로 선보이며 쾌적한 여름철 실내 환경 조성에 기여할 계획"이라고 말했다.