음경택 안양시의장 “의장 선출 적법…1표 판독 차이일 뿐, 정쟁 멈춰야”

민주당 소송·가처분 제기에 입장문 내고 "회의규칙·법에 따라 선출" 반박

"1표 무효 처리, 고문변호사 자문 거친 절차…단식 중단하고 원 구성 협조하라"

음경택의장 0 음경택 안양시의회 의장이 3일 입장문을 내고 의장선거 관련 논란에 대해 "적법한 절차에 따른 선출"임을 설명하며 더불어민주당에 정쟁 중단과 조속한 원 구성 협조를 당부하고 있다. /엄명수 기자

안양시의회 의장 선출을 둘러싼 야당의 법적 대응과 파행이 이어지는 가운데, 음경택 의장이 "선거 절차는 적법했다"며 더불어민주당을 향해 정쟁을 멈추고 원 구성에 협조할 것을 촉구했다.음 의장은 3일 입장문을 내고 최근 더불어민주당이 법원에 제출한 '의장선임의결 무효확인' 청구 소송 및 의장직위효력정지 가처분 신청과 관련해 공식 입장을 밝혔다.음 의장은 "이번 의장선거는 지방자치법과 안양시의회 회의규칙이 정한 절차에 따라 적법하게 시행됐다"며 "선거 과정에서 절차를 위반한 사실은 없다"고 선을 그었다. 이어 "본질은 선거 과정의 위법성이 아니라 결선투표에서 나온 투표용지 1표의 유·무효 판단 문제"라며 "의원 성명을 잘못 기재한 투표용지는 관련 절차와 고문변호사 자문 등을 거쳐 임시의장이 무효표로 최종 판정한 것"이라고 설명했다.그러면서 "이를 두고 마치 선거 자체가 불법이었던 것처럼 몰아가는 것은 사실 왜곡"이라며 "오직 1표의 판독 문제를 둘러싼 해석 차이일 뿐"이라고 강조했다.음 의장은 법원의 판단을 존중하겠다는 뜻을 밝히며 야당의 의회 복귀를 당부했다. 그는 "민주당도 법적 판단은 법원에 맡기고 정쟁과 대립에서 벗어나 조속히 원 구성에 협조해야 한다"며 "재개발·재건축 의견 청취 등 시급한 민생 현안 처리를 위해 의회 본연의 역할로 돌아와야 한다"고 말했다.아울러 의장 선출 결과에 반발해 단식 농성을 벌이고 있는 동료 의원에 대해서도 "의지표명도 중요하지만 건강보다 우선할 수는 없다"며 단식 중단과 빠른 쾌유를 진심으로 기원한다고 밝혔다.끝으로 음 의장은 "의회가 파행을 거듭하고 있는 부분에 대해 안양시민들께 송구하다"며 "의회 정상화와 안정적인 운영을 위해 모든 노력을 기울이겠다"고 덧붙였다.