SBI저축은행, 책무구조도 시범 운영 돌입…내달 정식 도입

내부통제 시스템으로 책무 관리…이행 여부 체계화

SBI저축은행_CI_배포용 (1) 0 SBI저축은행 로고/SBI저축은행

SBI저축은행이 책무구조도와 내부통제 시스템 구축을 마치고 시범 운영에 들어갔다. 다음 달 정식 도입을 앞두고 임직원의 관리 의무 이행 기준과 절차를 점검해 내부통제 체계를 강화하겠다는 취지다.SBI저축은행은 16일 책무구조도와 내부통제 시스템 구축을 완료하고, 이날부터 시범 운영을 시작한다고 밝혔다.SBI저축은행은 책무구조도 구축과 도입을 위해 작년 7월부터 약 4개월간 삼일회계법인과 자문 사업을 진행했다. 이를 통해 책무구조도의 기본 틀을 마련하고, 책무를 관리할 수 있는 내부통제 시스템 구축 설계를 마쳤다.올해 2월부터는 내부통제 시스템 개발을 본격화했다. 이달 4일 시스템 구축을 최종 완료한 뒤 열흘간의 테스트를 마쳤고, 이날부터 정식 도입일인 7월 2일까지 약 2주간 시범 운영을 진행한다.SBI저축은행은 이번 시범 운영을 통해 임직원이 책무구조 체계 아래에서 수행해야 할 내부통제 등 관리 의무 이행 기준과 절차를 명확히 인식하도록 할 계획이다. 7월부터는 내부통제 시스템을 통해 관리 의무 이행 여부를 체계적으로 점검한다.아울러 SBI저축은행은 하반기 중 추가 시스템 개발도 추진한다. 각종 업무 점검 절차를 자동화해 내부통제 관리의 실효성을 높인다는 계획이다.SBI저축은행 관계자는 "책무구조도 도입과 내부통제 시스템 구축을 통해 조직 투명성과 업무 책임성을 높일 수 있게 됐다"며 "고객 신뢰 확보는 물론 지속 가능한 윤리경영 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.