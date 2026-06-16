美 공군 B-52 폭격기 추락…“탑승자 8명 전원 사망”

공군기지 시험비행 이륙 직후 추락

핵무기 운용 가능한 전략폭격기

USA-CRASH/ <YONHAP NO-2294> (via REUTERS) 0 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 뒤 사고 현장에서 연기가 피어오르고 있다./로이터 연합

GLF-SPO-USP-THE-CJ-CU... <YONHAP NO-2348> (Getty Images via AFP) 0 지난달 21일(현지시간) 미국프로골프(PGA) 투어 '더 CJ컵 바이런 넬슨 2026' 1라운드가 열린 미국 텍사스주 맥키니 TPC 크레이그 랜치 상공을 보잉 B-52 스트라토포트리스 전략폭격기가 비행하고 있다./AFP 연합

미군 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락해 탑승자 8명 전원이 사망했다고 이날 미 공군이 성명을 통해 밝혔다.공군은 "이번 사고는 이날 오전 11시 20분께 B-52 스트라토포트리스 폭격기의 시험비행 과정에서 발생했다"며 "초기 조사 결과 (탑승자의) 생존 가능성은 희박한 것으로 보인다"고 전했다고 워싱턴포스트(WP) 등이 보도했다.에드워즈 공군기지 측은 "관계자들은 모든 탑승 인원의 신원을 파악하기 위한 작업을 진행하고 있다"고 설명했다.미 공군이 1950년대부터 실전 배치해 온 B-52는 핵무기 운용이 가능한 전략폭격기다.공군은 약 70대의 B-52를 보유하고 있으며 대부분은 루이지애나주의 바크스데일 공군기지와 노스다코타주의 마이놋 공군기지에 배치했다.일부 기체는 시험 및 평가를 위해 에드워즈 공군기지에서 운용해 왔다. 탑승 인원은 통상적으로 5명이다.에드워즈 공군기지는 로스앤젤레스(LA)에서 북쪽으로 약 150㎞ 떨어진 곳에 위치한 미 공군의 핵심 시험기지로, 이곳에서 신형 항공기와 무기체계를 시험·개발한다.