닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 북미

美 공군 B-52 폭격기 추락…“탑승자 8명 전원 사망”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260616010005602

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 06. 16. 15:52

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

공군기지 시험비행 이륙 직후 추락
핵무기 운용 가능한 전략폭격기
USA-CRASH/ <YONHAP NO-2294> (via REUTERS)
15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 뒤 사고 현장에서 연기가 피어오르고 있다./로이터 연합
미군 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락해 탑승자 8명 전원이 사망했다고 이날 미 공군이 성명을 통해 밝혔다.

공군은 "이번 사고는 이날 오전 11시 20분께 B-52 스트라토포트리스 폭격기의 시험비행 과정에서 발생했다"며 "초기 조사 결과 (탑승자의) 생존 가능성은 희박한 것으로 보인다"고 전했다고 워싱턴포스트(WP) 등이 보도했다.

에드워즈 공군기지 측은 "관계자들은 모든 탑승 인원의 신원을 파악하기 위한 작업을 진행하고 있다"고 설명했다.

미 공군이 1950년대부터 실전 배치해 온 B-52는 핵무기 운용이 가능한 전략폭격기다.

GLF-SPO-USP-THE-CJ-CU... <YONHAP NO-2348> (Getty Images via AFP)
지난달 21일(현지시간) 미국프로골프(PGA) 투어 '더 CJ컵 바이런 넬슨 2026' 1라운드가 열린 미국 텍사스주 맥키니 TPC 크레이그 랜치 상공을 보잉 B-52 스트라토포트리스 전략폭격기가 비행하고 있다./AFP 연합
공군은 약 70대의 B-52를 보유하고 있으며 대부분은 루이지애나주의 바크스데일 공군기지와 노스다코타주의 마이놋 공군기지에 배치했다.

일부 기체는 시험 및 평가를 위해 에드워즈 공군기지에서 운용해 왔다. 탑승 인원은 통상적으로 5명이다.

에드워즈 공군기지는 로스앤젤레스(LA)에서 북쪽으로 약 150㎞ 떨어진 곳에 위치한 미 공군의 핵심 시험기지로, 이곳에서 신형 항공기와 무기체계를 시험·개발한다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

유럽 또 휘청… ‘이변 속출’ 월드컵 초반 우승후보들 망신살

[미·이란 종전 합의]“트럼프 행정부, 3000억 달러 이란 재건 기금 검토…한국기업 등 참여”

“대표팀·韓언론, K드라마급 갈등”…‘손흥민에 막말’ 외신도 주목

[미·이란 종전 합의] 평화보다 유예…호르무즈·핵·제재 60일 협상 시험대

신논현역 인근서 프로포폴 소지한 채로 쓰러진 여성…경찰 내사 착수

무적함대 무력화한 ‘카보베르데 보지냐’의 신들린 선방쇼

[미·이란 종전 합의] 종전 MOU 전격 서명…호르무즈 열리자 유가 3개월 최저

지금 뜨는 뉴스

업스테이지 DNA 이식 받는 다음…‘AI 포털’로 재탄생

토요타, ‘올 뉴 RAV4’ 전격 출시…최고 연비 19㎞/ℓ

예술의 새 장르?…AI가 그린 그림, 미술관에 걸리다

“내 폰이 금융사기 막아준다”…갤럭시 보안 고도화

무심코 했던 행동이…우리집 전기요금 폭탄 주범이었다