에비앙 무대 오른 李…마크롱과 포옹, 트럼프와 짧은 대화

이재명 대통령, G7 환영식 참석<YONHAP NO-7749> 0 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 초청국 환영행사에서 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령과 기념 촬영을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 16일 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 일정에 돌입했다.이 대통령은 이날 오후 스위스 제네바 공항을 거쳐 정상회의 장소인 에비앙으로 이동했다. 이후 초청국 환영행사에 참석하며 G7 일정을 시작했다.남색 정장에 빨강·하양 줄무늬 넥타이를 착용한 이 대통령은 주최국 정상인 마크롱 대통령의 안내를 받으며 행사장에 입장했다.지난 4월 마크롱 대통령의 방한 이후 두 달여 만에 다시 만난 양 정상은 가벼운 포옹과 악수를 나눴다. 마크롱 대통령이 "How are you"(잘 지내셨습니까)라고 인사를 건네자 이 대통령은 "I'm so happy"(더 없이 기쁘다)라고 화답했다.이 대통령은 이어 마크롱 대통령을 비롯한 G7 회원국 및 초청국 정상들과 기념촬영을 했다. 촬영에 앞서 이 대통령은 트럼프 대통령과 약 30초간 대화를 나눴다.이 대통령과 트럼프 대통령이 대면한 것은 지난해 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 7개월 반 만이다.이 대통령은 지난해 캐나다에서 열린 G7 정상회의에 이어 취임 후 두 번째로 G7 정상회의에 초청국 자격으로 참석했다.이 대통령의 첫 회의 일정은 '새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건'을 주제로 열린 확대회의 첫 세션이다. 참가국들은 최근 국제 개발원조가 축소되는 환경 변화에 대응해 개발협력을 강화하기 위한 해법을 논의한다.이 대통령은 확대회의 연설에서 수원국의 개발 수요가 커지고 있지만 공여국의 공적재원이 이에 미치지 못하고 있다는 점을 짚을 예정이다. 이를 바탕으로 G7 등 공여국과 수원국 간 새로운 파트너십을 모색해야 한다는 메시지를 낼 것으로 보인다.회의에서는 AI와 미래 기술 발전 방향도 주요 의제로 다뤄진다. 이 대통령은 글로벌 AI 기본사회 구축과 글로벌 AI 허브 등 정부의 AI 관련 비전을 공유하고 각국의 기술 격차가 경제적 격차로 이어져서는 안 된다는 점을 강조할 예정이다.