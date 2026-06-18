아시아엔조이, 30개 도시 600여 개 단독패키지 운영

네이버 공식 브랜드관 운영·G마켓 단독패키지 기획전 입점 확정… 온라인 플랫폼 경쟁력 강화

1

/챗GPT 생성

여행사 아시아엔조이는 일본, 중국, 베트남, 태국, 대만, 싱가포르, 몽골 등 아시아 주요 지역과 유럽을 포함한 30여 개 도시에서 약 600개의 단독패키지 여행상품을 운영하고 있다고 18일 밝혔다.

단독패키지는 가족, 친구, 자매 등 일행만 참여하는 형태의 여행상품으로 최근 다양한 여행 수요에 맞춰 관련 상품이 확대되고 있다.

기존 단독여행의 경우 여행사와 상담을 통해 일정과 인원에 맞는 견적을 개별적으로 받는 방식이 일반적이었다. 아시아엔조이는 출발 지역, 여행 인원, 일정 등을 기준으로 상품을 구성해 소비자가 여러 상품을 비교하고 선택할 수 있도록 운영하고 있다고 설명했다.

회사 측에 따르면 고객들은 가족여행, 부모 동반 여행, 친구 여행, 두 가족 여행, 골프 여행 등 다양한 형태의 단독패키지 상품을 선택할 수 있다.

아시아엔조이는 현재 네이버 여행 패키지 카테고리와 브랜드관을 통해 관련 상품을 판매하고 있으며, 최근 G마켓 기획전에도 입점했다.

전상헌 아시아엔조이 이사는 "단독패키지에 대한 접근성을 높이기 위해 다양한 가격대의 상품을 운영하고 있다"며 "전용 차량과 개별 일정 운영을 통해 여행객들의 선택 폭을 넓히고 있다"고 말했다.