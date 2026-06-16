“당주인은 당원” 강경한 鄭… 李순방후 당청갈등 수습 시험대

靑, 갈등 매몰땐 2년차 동력상실 우려
"지지율하락 국면선 李메시지 되레 독
전대 앞 내부긴장 어떻게 풀지가 관건"
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16일 정치권에 따르면 정 대표는 이날 국회에서 열린 중앙위원회에서 "나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원"이라고 말했다. 정 대표는 "이재명 대통령의 수많은 어록 중 '정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 한다'라고 했던 말씀을 참 좋아하고 늘 가슴에 새기며 임해왔다. 당 운영도 마찬가지"라고 강조했다.
이 대통령이 여당에 국민 전체를 향한 책임 정치를 주문한 직후 정 대표가 이 대통령의 과거 발언을 빗대어 당의 중심은 당원이라고 강조한 것으로, 정 대표가 기존 노선을 이어가겠다는 의지를 밝힌 것이라는 해석이 나온다.
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김 총리는 당 복귀 시점을 직접 언급하며 당정 재정비 필요성을 부각했다. 김 총리는 전날 오후 MBC라디오 '권순표의 뉴스하이킥'에 출연해 "후임 총리 임명 절차가 마무리되면 6월 말이나 7월 초쯤 물러날 수 있다"고 밝혔다.
특히 김 총리는 '완벽한 당정 일체'와 '민생 실용 확장' 노선을 강조하며 당 복귀 명분을 국정 뒷받침에 뒀다. 당대표 출마 여부에는 즉답을 피했지만 당으로 돌아가 대통령의 국정 성공을 뒷받침하겠다는 입장은 분명히 한 것이다.
청와대는 당권 경쟁 자체보다 여당 내홍이 국정 운영의 부담으로 번질 가능성을 더 우려하는 분위기다.
순방 외교 성과를 국내 민생·경제 성과로 연결해야 하는 시점에 여당이 내부 갈등에 매몰될 경우 국정 2년 차 입법 동력과 정책 추진력이 약화될 수 있다는 걱정이다.
이 대통령의 메시지가 순방지에서까지 반복된 것도 물밑 조율만으로는 당내 갈등을 관리하기 어렵다는 위기감이 반영된 것으로 풀이된다.
다만 김 총리 복귀가 곧바로 당정 안정으로 이어질지는 불투명하다.
정 대표가 연임 가능성을 열어둔 채 물러서지 않는 데다 김 총리의 복귀가 차기 당권 경쟁을 더 자극할 수 있기 때문이다.
8월 전당대회가 단순 지도부 선출을 넘어 지방선거 평가와 여당 노선 경쟁의 장으로 번질 가능성도 있다.
결국 순방 이후 여권의 과제는 외교 성과를 국내 성과로 전환하는 동시에 당내 갈등을 관리하는 데 모일 전망이다.
한성숙 총리 후보자 인사청문회, 김 총리의 당 복귀 시점, 민주당 전당대회 일정이 맞물리면서 청와대의 당정 관리 능력도 본격적인 시험대에 오르게 됐다.
엄경영 시대정신연구소장은 "이 대통령의 정치적 강점은 SNS를 통한 직접 소통이었지만 최근에는 그 방식이 오히려 국정 운영의 리스크로 돌아오는 흐름"이라고 했다.
그러면서 "지지율이 높을 때는 대통령의 직접 메시지가 당을 움직이는 힘이 되지만 지지율 하락 국면에서는 진영 내부 갈등을 키우는 신호로 받아들여질 수 있다"며 "김민석 총리 복귀론을 계기로 드러난 내부 긴장을 어떻게 관리하느냐가 관건"이라고 했다.