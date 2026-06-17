李 “北문제 평화적 해결 주도해 달라”…트럼프 “노력하겠다”

이재명 대통령과 트럼프 대통령 0 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 초청국 환영행사에 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 각국 정상들과 참석해 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 짧은 대화를 나눴다.G7 정상회의 단체사진 촬영 장소에서 트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북관계의 근황을 물었고 이 대통령은 "트럼프 대통령이 중동 전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라"고 요청했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑으로 전했다.이에 트럼프 대통령도 "북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다"는 의사를 밝히며 화답했다이 대통령은 트럼프 대통령과 대화를 나누며 고개를 끄덕이는 모습이 포착되기도 했다.이 대통령은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등과도 대화를 나눴다.