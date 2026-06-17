카카오, 에이전틱 AI 생태계 활성화 위한 공모전 개최

카카오 'PlayMCP' 활용 AI 서비스·도구 개발 경진대회

26.06.17[카카오 사진자료]카카오, ‘AGENTIC PLAYER 10’ 개최… AI 서비스 발굴 나선다 0 카카오가 'AGENTIC PLAYER 10'을 개최한다./카카오

카카오는 에이전틱(Agentic) AI 생태계 활성화와 창의적인 AI 서비스 발굴을 위해 'AGENTIC PLAYER 10' 공모전을 개최한다고 17일 밝혔다.이번 공모전은 카카오의 MCP 기반 개방형 플랫폼 'PlayMCP'를 활용해 다양한 AI 서비스와 도구를 개발하는 경진대회다. 참가자들은 직접 개발한 MCP 서버를 등록할 수 있으며 본선 진출 시에는 카카오 내·외부의 다양한 서비스와 연동되는 AI 에이전트 서비스인 'Kakao Tools(카카오툴즈)'를 통해 카카오톡 이용자들에게 직접 서비스를 선보일 수 있다.참가 접수는 오는 7월 14일까지이며 PlayMCP에 자신이 개발한 서비스를 등록하면 된다. AI 서비스 개발에 관심 있는 개인 개발자, 스타트업, 대학생 등 누구나 참여가 가능하다.예선 심사를 통과한 20개의 서비스는 카카오톡 내 카카오툴즈를 통해 공개되며 8월 31일부터 9월 28일까지 이용자 투표 방식의 본선이 진행된다. 이용자 투표 및 전문가 심사 거쳐 선발된 최종 10팀은 오는 10월 23일 카카오 AI 캠퍼스에서 열리는 시상식에서 발표될 예정이다.최종 선정된 10개팀에게는 총 2700만원 규모의 상금이 수여된다. 대상 1팀에게는 과학기술정보통신부 장관상과 함께 상금 1000만원을 지급하며, 금상 2팀과 은상 7팀에게는 각각 500만원, 100만원을 지급한다.이번 행사는 지난해 12월 진행한 MCP 개발 공모전 'MCP Player 10'의 후속 프로그램이다. 카카오의 AI 기술과 플랫폼을 기반으로 실용적이고 혁신적인 개발 경험을 제공하기 위해 마련됐으며 올해는 과학기술정보통신부의 후원이 더해져 대회 규모와 혜택도 확대됐다.카카오 관계자는 "AGENTIC PLAYER 10은 참여자들이 자신만의 독창적인 AI 서비스를 카카오톡 이용자들에게 선보일 수 있는 기회의 장"이라며 "창의적인 아이디어와 개발 역량을 갖춘 다양한 AI 플레이어들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 밝혔다.