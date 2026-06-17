닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

코오롱인더, 서울시립대와 손잡고 신소재 개발 AX 가속

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260617010005814

글자크기

닫기

이서연 기자

승인 : 2026. 06. 17. 09:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

AI·소재 분야 산학협력 MOU 체결
딥러닝·시뮬레이션 접목해 연구개발 효율화
공동 연구·인재 양성 통해 미래 성장동력 확보
사진1
허성 코오롱인더스트리 사장(오른쪽)과 원용걸 서울시립대학교 총장(왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다./코오롱인더스트리
코오롱인더스트리가 서울시립대학교와 AI를 활용한 신소재 개발 역량 강화에 나선다. 소재 연구개발에 AI 기술을 접목해 개발 효율성을 높이고 미래 성장동력 확보에 속도를 낸다는 전략이다.

17일 코오롱인더스트리는 서울시립대학교와 AI 및 소재 분야 산학협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 대학의 연구 역량과 기업의 산업 현장 경험을 결합해 차세대 산업 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다. 양측은 AI 및 소재 분야 공동 연구체계 구축, 최신 기술 및 산업 정보 공유, 연구 인프라와 기술 자원의 공동 활용, AI 융합 전문인력 양성 등에 협력하기로 했다.

특히 코오롱인더스트리는 자체 고기능성 소재 기술에 서울시립대의 AI 연구 역량을 접목해 신소재 개발 과정의 AI 전환(AX)을 가속화할 계획이다. 딥러닝과 기계학습 기술을 활용해 소재 설계와 물성 예측, 데이터 분석 등 연구개발 전반의 효율성을 높인다는 구상이다.

허성 코오롱인더스트리 대표는 "코오롱인더스트리는 다양한 영역에서 AX 전환을 추진하고 있다"며 "서울시립대와 협력을 통해 신소재 개발 역량을 강화하고 시장을 선도할 성장동력을 확보하겠다"고 말했다.
이서연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기