코오롱인더, 서울시립대와 손잡고 신소재 개발 AX 가속

AI·소재 분야 산학협력 MOU 체결

딥러닝·시뮬레이션 접목해 연구개발 효율화

공동 연구·인재 양성 통해 미래 성장동력 확보

사진1 0 허성 코오롱인더스트리 사장(오른쪽)과 원용걸 서울시립대학교 총장(왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다./코오롱인더스트리

코오롱인더스트리가 서울시립대학교와 AI를 활용한 신소재 개발 역량 강화에 나선다. 소재 연구개발에 AI 기술을 접목해 개발 효율성을 높이고 미래 성장동력 확보에 속도를 낸다는 전략이다.17일 코오롱인더스트리는 서울시립대학교와 AI 및 소재 분야 산학협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 대학의 연구 역량과 기업의 산업 현장 경험을 결합해 차세대 산업 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다. 양측은 AI 및 소재 분야 공동 연구체계 구축, 최신 기술 및 산업 정보 공유, 연구 인프라와 기술 자원의 공동 활용, AI 융합 전문인력 양성 등에 협력하기로 했다.특히 코오롱인더스트리는 자체 고기능성 소재 기술에 서울시립대의 AI 연구 역량을 접목해 신소재 개발 과정의 AI 전환(AX)을 가속화할 계획이다. 딥러닝과 기계학습 기술을 활용해 소재 설계와 물성 예측, 데이터 분석 등 연구개발 전반의 효율성을 높인다는 구상이다.허성 코오롱인더스트리 대표는 "코오롱인더스트리는 다양한 영역에서 AX 전환을 추진하고 있다"며 "서울시립대와 협력을 통해 신소재 개발 역량을 강화하고 시장을 선도할 성장동력을 확보하겠다"고 말했다.