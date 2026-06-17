삼성디스플레이, 세계 최대 XR 전시회 참가…최신 RGB 올레도스 기술 공개

미국 현지시간 16~18일 행사 참가

"전시 참가 계기로 시장 주도권 강화"

사진1. 삼성디스플레이 AWE USA 2026_전시부스 0 삼성디스플레이 AWE USA 2026 전시부스. /삼성디스플레이

삼성디스플레이가 차세대 XR(확장현실) 시장 공략에 나섰다.17일 삼성디스플레이는 16~18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 롱비치 컨벤션 센터에서 진행되는 세계 최대 XR 전문 전시회 'AWE USA 2026'에 참가해 XR기기에 최적화된 최신 RGB 올레도스 기술을 선보였다고 밝혔다.회사는 4만니트(nit) 1.3형 RGB 올레도스의 초고휘도 특성을 직관적으로 느낄 수 있는 암실을 비롯해 전시가 열리는 롱비치의 풍경을 AR 콘텐츠로 즐기거나 케이팝 아이돌의 공연 콘텐츠를 MR 헤드셋으로 감상할 수 있는 다양한 체험형 전시를 준비했다. 관람객들이 RGB 올레도스의 우수한 화질을 경험할 수 있도록 하기 위해서다.특히 회사는 '빅 디퍼(The Big Dipper)'로 이름 붙인 암실 공간에 7개의 디스플레이 패널로 북두칠성을 형상화하고 이 중 2개에만 4만니트 RGB 올레도스를 적용해 밝기 차이를 확연하게 보여줬다. 고화질로 광활한 우주의 아름다움을 확인할 수 있는 전시를 준비했다는 게 삼성디스플레이 관계자 설명이다.'커넥티드 비전(Connected Vision) 존(Zone)'에는 RGB 올레도스가 스마트글래스와 결합했을 때 화질과 사용성을 미리 체험할 수 있는 전시를 준비했다. 'MR(혼합현실) 체험존'에는 RGB 올레도스가 탑재된 프로토타입의 MR 헤드셋을 비치해 부스를 찾은 해외 관람객들이 K-Pop 아이돌의 무대 영상을 실제 눈앞에서 볼 수 있도록 준비했다.이 외에 회사는 AI 기술과 접목해 공간 속 인터페이스로의 발전 가능성을 보여주는 차세대 컨셉 제품들도 함께 선보였다.삼성디스플레이는 "이번 전시 참가를 계기로 XR 산업을 주도하는 글로벌 업체들과 협력을 확대하면서 시장 내 주도권을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.