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삼성디스플레이, 세계 최대 XR 전시회 참가…최신 RGB 올레도스 기술 공개

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최인규 기자

승인 : 2026. 06. 17. 10:00

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미국 현지시간 16~18일 행사 참가
"전시 참가 계기로 시장 주도권 강화"
사진1. 삼성디스플레이 AWE USA 2026_전시부스
삼성디스플레이 AWE USA 2026 전시부스. /삼성디스플레이
삼성디스플레이가 차세대 XR(확장현실) 시장 공략에 나섰다.

17일 삼성디스플레이는 16~18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 롱비치 컨벤션 센터에서 진행되는 세계 최대 XR 전문 전시회 'AWE USA 2026'에 참가해 XR기기에 최적화된 최신 RGB 올레도스 기술을 선보였다고 밝혔다.

회사는 4만니트(nit) 1.3형 RGB 올레도스의 초고휘도 특성을 직관적으로 느낄 수 있는 암실을 비롯해 전시가 열리는 롱비치의 풍경을 AR 콘텐츠로 즐기거나 케이팝 아이돌의 공연 콘텐츠를 MR 헤드셋으로 감상할 수 있는 다양한 체험형 전시를 준비했다. 관람객들이 RGB 올레도스의 우수한 화질을 경험할 수 있도록 하기 위해서다.

특히 회사는 '빅 디퍼(The Big Dipper)'로 이름 붙인 암실 공간에 7개의 디스플레이 패널로 북두칠성을 형상화하고 이 중 2개에만 4만니트 RGB 올레도스를 적용해 밝기 차이를 확연하게 보여줬다. 고화질로 광활한 우주의 아름다움을 확인할 수 있는 전시를 준비했다는 게 삼성디스플레이 관계자 설명이다.

'커넥티드 비전(Connected Vision) 존(Zone)'에는 RGB 올레도스가 스마트글래스와 결합했을 때 화질과 사용성을 미리 체험할 수 있는 전시를 준비했다. 'MR(혼합현실) 체험존'에는 RGB 올레도스가 탑재된 프로토타입의 MR 헤드셋을 비치해 부스를 찾은 해외 관람객들이 K-Pop 아이돌의 무대 영상을 실제 눈앞에서 볼 수 있도록 준비했다.

이 외에 회사는 AI 기술과 접목해 공간 속 인터페이스로의 발전 가능성을 보여주는 차세대 컨셉 제품들도 함께 선보였다.

삼성디스플레이는 "이번 전시 참가를 계기로 XR 산업을 주도하는 글로벌 업체들과 협력을 확대하면서 시장 내 주도권을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
최인규 기자

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