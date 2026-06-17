LG, 디앤디마텍과 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 추진

지난 16일 서울 여의도 LG트윈타워에서 계약

LG AI연구원, 질병 원인 물질 구조 분석 개발

디앤디마텍, 검증 후 결과 AI 모델에 재반영

[사진] 16일 오후 서울 여의도 LG트윈타워에서 임우형 LG AI연구원장(왼쪽)과 이슬기 디앤디파마텍 대표(오른쪽)가 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 사업 본계약을 체결했다 0 지난 16일 오후 서울 여의도 LG트윈타워에서 임우형 LG AI연구원장(왼쪽)과 이슬기 디앤디파마텍 대표(오른쪽)가 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 사업 본계약을 체결했다. /LG

LG가 디앤디마텍과 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 사업에 나서면서 AI 바이오 시장 주도권 확보에 나선다.17일 LG는 전날 서울 여의도 LG트윈타워에서 디앤디파마텍과 관련 사업 계약을 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 임우형 연구원장, 이화영 사업개발부문장, 장종성 바이오인텔리전스랩장 등 LG AI연구원 관계자와 이슬기 대표, 홍성훈 부사장, 박은지 연구개발본부장 등 디앤디파마텍 관계자들이 참석했다.두 회사가 공동 개발에 나서기로 한 펩타이드는 단백질을 이루는 아미노산이 짧게 연결된 생체 활성 물질로, 우리 몸의 회복과 성장을 정밀하게 조율하는 핵심 역할을 수행한다. 항체 의약품이 공략하기 어려운 세포 내 질병 원인 물질에만 선택적으로 작용해 안전성이 높은 장점이 있으나, 기존에는 위장 소화 효소에 의해 분해되기 쉬워 주사제 위주로 개발됐다.두 회사는 AI 기술로 안전성과 흡수율을 혁신적으로 개선해 난치성 질환과 정밀 의료 분야의 혁신 신약으로 알약 형태의 경구 치료제를 공동 개발할 예정이다.이에 LG AI연구원은 질병 원인 물질 구조를 분석하는 AI 모델을 개발해 기존 방식으로는 발견하기 어려웠던 최적의 펩타이드 서열을 설계하고, 신약 후보 물질을 발굴한다. 디앤디파마텍은 AI가 도출한 후보물질의 구조 설계·합성·평가를 담당하며 분자 모양을 최적화하는 자체 기술을 적용해 경구 제형 개발부터 전임상·임상 시험, 글로벌 인허가 절차까지 수행한다. 특히 LG AI연구원이 AI로 설계한 후보물질을 디앤디파마텍이 검증하고 그 결과를 AI 모델에 재반영하는 순환 구조를 구축해 모델 성능을 지속적으로 고도화하겠다는 방침이다.임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "이번 협력은 단순한 기술 도입을 넘어 AI로 신약 개발이라는 복잡한 난제를 해결하는 바이오 특화 AI를 만들어가는 과정"이라며 "AI 단백질 설계 기술을 기반으로 차세대 펩타이드 신약 개발의 속도와 성공 가능성을 동시에 제고할 수 있도록 하겠다"고 했다.이슬기 디앤디파마텍 대표는 "LG AI연구원의 세계적 수준의 AI 역량과 데이터 기반 학습 노하우를 디앤디파마텍의 펩타이드 개발 경험에 접목해 AI 기반 신약 개발 효율성을 혁신적으로 끌어올릴 것"이라며 "매크로사이클릭 펩타이드 등 최근 각광받는 경구 펩타이드 분야에서의 기술 리더십을 글로벌 시장에서 입증해 나가겠다"고 말했다.