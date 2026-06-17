금감원, 증시 급등락에 긴급 점검…“단일종목 레버리지 유의”

신용공여 증가 속 반대매매 우려

증권업계에 위험 안내 강화 요청

clip20260617094311 0 /금융감독원.

금융감독원이 최근 증시 급등락과 신용공여 증가, 단일종목 레버리지 상품 확산에 따른 개인투자자 피해 가능성을 점검하고 증권업계에 위험 안내 강화를 주문했다.17일 금융감독원에 따르면 황선오 금감원 자본시장·회계 부원장은 이날 오전 금감원 회의실에서 긴급 시장전문가 간담회를 주재했다. 간담회에는 금감원 자본시장감독국장과 자산운용감독국장, 해외 투자은행(IB) 시장전문가 2명, 국내 증권사·운용사 시장전문가 3명, 자본시장연구원 관계자 1명 등이 참석했다.전문가들은 연초 이후 국내 증시가 단기간에 빠르게 오른 뒤 최근 급등락 장세가 반복되고 있는 점에 주목하며 담보유지비율 미달에 따른 반대매매가 발생해 개인투자자 피해로 이어질 수 있음을 우려했다.이어 시장이 흔들릴 때 소수 종목에 대한 편중 투자와 레버리지 결합 투자가 개인투자자의 손실을 키울 수 있다고 지적했다. 특히 지난달 27일 상장된 단일종목 레버리지 상품 이후 개인투자자의 투기적 매매 성향으로 시장 변동성이 높은 수준을 유지하고 있다고 봤다.향후 환율과 금리 변동성이 확대될 경우 국내 자본시장에 들어온 외국인 투자자 자금 흐름에 직접적인 영향을 줄 수 있고, 이로 인한 자금 유출입 변동성이 증시 수급 불균형으로 이어질 수 있다고 진단했다.다만 최근 외국인의 국내 주식 매도 확대를 외국인 자금 이탈로 단정하는 것은 신중해야 한다는 의견도 제시됐다. 최근 매도가 단기 급등에 따른 일시적 차익 실현 과정으로 보이며 국내 경제 위상 강화에 기반한 패시브 펀드 등 장기 자금은 지속 유입되고 있다는 설명이다.황 부원장은 "최근 시장 변동성 확대에 대응해 국내외 리스크 요인에 대한 상시 점검 체계를 한층 강화하겠다"고 밝히며 투자자들에게는 일시적 시장 동요에 과도하게 반응해 고위험 상품에 의존하거나 무리한 차입 투자를 하는 행태를 지양하고, 감내 가능한 경제적 여력 범위 안에서 장기·분산투자에 나설 것을 당부했다.금감원은 증권업계에도 개인투자자가 상품에 내재된 위험을 충분히 인지하고 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 설명의무를 충실히 이행하고 대고객 안내를 강화해달라고 요청했다.