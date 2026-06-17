우미건설, ‘세종 우미린 센터파크’ 7월 분양…676가구 조성

[우미건설] ‘세종 우미린 센터파크' 투시도 0 세종 우미린 센터파크 투시도.

우미건설은 세종시 5-2생활권 S1블록에 공급하는 세종 우미린 센터파크를 7월 분양한다고 17일 밝혔다. 해당 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 전용면적 45·59·84㎡, 총 676가구 규모로 조성하는 단지다.5-2생활권은 학교와 공원, 공공청사, 주거시설이 하나로 어우러지도록 설계된 공공시설 복합단지 특화권역이다. 생활 인프라를 한데 모아 집을 나서면 교육·문화·돌봄 시설이 도보권으로 이어지는 것이 특징이다.단지 인근에는 초등·중학교(예정)와 유치원(계획)을 비롯해 복합커뮤니티센터가 계획돼 있다. 약 3만7000㎡ 규모의 문화공원이 잔디광장과 커뮤니티스퀘어, 순환형 산책로 등을 갖춘 생활권 중심 광장으로 조성된다.세종시에 국회 세종의사당(2029년 착공, 2033년 준공 목표)과 대통령 세종집무실(2027년 착공, 2029년 준공 목표) 건립이 추진 중이다. 단지 가까이 조성 예정인 간선급행버스(BRT) 정류장을 통해 지역 내 이동이 편리하며, 한국고속철도(KTX) 및 수서고속철드(SRT)가 정차하는 오송역과 남청주IC, 외곽순환도로 등 광역 교통 인프라도 이용할 수 있다.대전~세종~청주를 잇는 총연장 64.4㎞의 충청권 광역급행철도(CTX)가 2028년 착공, 2034년 개통을 목표로 추진 중이다. 개통 시 정부세종청사에서 청주공항까지 35분대에 닿을 수 있다.단지 지상에 주차공간을 두지 않으며 피트니스 클럽과 실내골프연습장, 스크린골프장 등 다양한 운동시설은 물론, 작은도서관과 남·녀 구분 독서실, 게스트하우스 등의 시설이 들어선다.