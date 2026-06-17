CJ온스타일, 챗GPT 이어 클로드 전사 도입…AI 네이티브 전환 속도

앤트로픽 '클로드 엔터프라이즈' 공식 도입

고객 경험 넘어 업무 혁신 확대

AI 유입 고객 4배 증가 성과 기반, 전사 AI 내재화 본격화

cj온스타일 0 지난해 말 열린 사내 AI 컨퍼런스 'AI CON(에이아이콘)'에서 성동훈 플랫폼본부장이 AI로 일하는 방식에 대해 설명하고 있다./CJ온스타일

CJ온스타일이 생성형 인공지능(AI) 활용 범위를 고객 서비스에서 기업 운영 전반으로 확대하며 'AI 네이티브 기업' 전환에 속도를 내고 있다.17일 CJ온스타일은 글로벌 AI 기업 앤트로픽의 기업용 생성형 AI 솔루션 '클로드 엔터프라이즈'를 전사 공식 AI 플랫폼으로 도입한다고 밝혔다.이번 도입은 지난해 사내 AI 콘퍼런스 'AI CON'에서 선언한 AI 네이티브 전환 전략을 구체화하는 차원이다. CJ온스타일은 AI를 단순한 업무 효율화 도구가 아닌 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라로 보고 고객 경험, 업무 프로세스, 조직 문화 전반을 AI 중심으로 재설계하고 있다.실제 성과도 나타나고 있다. CJ온스타일에 따르면 지난달 선보인 챗GPT 쇼핑 서비스를 비롯한 AI 기반 서비스 영향으로 앱·웹 유입 고객 수는 올해 1월 대비 약 4배 증가했다. 고객 접점에서 검증된 AI 경쟁력을 내부 업무 혁신으로 확장해 AI 중심 경영 체계를 구축한다는 전략이다.클로드 엔터프라이즈는 AI 에이전트 구축과 개발 자동화에 특화된 기업용 생성형 AI 솔루션이다. 컨플루언스, 지라(Jira), MS오피스 등 주요 업무 시스템과 연동해 업무 생산성과 실행 속도를 높일 수 있다. 현재 테크 조직은 물론 MD, PD, 방송 운영·제작·심의 등 비개발 조직으로도 활용 범위를 확대하고 있다.특히 모바일 라이브 커머스 중심 사업 구조에 맞춰 숏폼 콘텐츠 제작, 트렌드 분석 등 다양한 영역에 AI를 적용하고 있다. 앞서 진행한 개념검증(PoC)에서는 방송 자막 유형화 자동화와 방송 중 챗봇 구축 등 반복 업무 분야에서 생산성 향상 효과를 확인했다.CJ온스타일은 AI 활용 문화를 조직 전반에 확산하기 위해 전담 조직인 'AI 효율화 랩(LAB)'도 신설했다. 해당 조직은 현업 부서와 함께 업무 비효율 요소를 발굴하고 AI 기반 자동화 과제를 추진하는 역할을 맡는다. 기존처럼 테크 조직이 구축한 시스템을 사용하는 방식에서 벗어나 현업이 직접 문제를 정의하고 AI를 활용해 해결하는 문화를 정착시키는 데 초점을 맞췄다.CJ온스타일 관계자는 "AI는 고객 경험 혁신을 넘어 기업 경쟁력을 결정하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다"며 "고객이 AI를 통해 상품을 발견하고 구매하는 경험부터 임직원이 AI와 함께 일하는 업무 환경까지 아우르는 AI 네이티브 기업으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.