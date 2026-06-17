국조실장 “투표용지 부족 사태 철저 규명…신뢰 선거시스템 구축”

중앙행정기관 감사관 회의<YONHAP NO-8508> 0 윤창렬 국무조정실장이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 중앙행정기관 감사관 회의를 주재하고 있다./연합뉴스

윤창렬 국무조정실장이 17일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "과거의 잘못을 철저히 규명해 다시는 이런 일이 없도록 하는 것, 더 나아가 선거관리 전반의 제도적 미비점을 찾아내 모두가 신뢰할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 우리가 함께 풀어나가야 할 과제"라고 밝혔다.윤 실장은 이날 서울 용산구 서울비즈센터에서 열린 국민참정권 침해 관련 청년·전문가 토론회에서 "정부는 지난 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯해 선관위의 선거관리 전반에서 나타난 부실 대응을 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 이같이 말했다.이어 "지난 10일 대학생 여러분이 표명한 의견에서 확인할 수 있듯이 이번과 같은 사태가 다시는 발생하지 않도록 근본적인 제도개선과 선관위 혁신이 이뤄져야 한다"고 강조했다.아울러 윤 실장은 "대통령도 지난 8일 취임 1주년 기자회견을 통해 주권에 대한 감수성이 뛰어난 청년들의 근본적 문제 제기에 존경과 감사를 전한 바 있다"고 말했다.그러면서 "정부는 이번 사태에 대한 진상규명과 선관위 개혁을 위해 국정조사 협조 등 가능한 모든 조치를 다 할 것"이라고 했다.대학생 참석자들은 법률 전문가들과의 논의를 통해 제도개선을 위한 조치 방안을 더 깊이 검토하는 계기가 됐다고 밝혔다. 또 향후 사태 진행 상황에 대해 정부가 계속 설명해 달라고 요청했다.이날 토론회에는 전현직 총학생회 연합 및 전국총학생회협의회, 대학 총학생회 관계자, 청년정책조정위원회 청년위원, 대학 교수 등 전문가와 법무부·행정안전부·교육부 등 관계부처 직원들이 참다.