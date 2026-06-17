북중미 월드컵 한국 대표팀 훈련 중 드론 불법 침입…전술 유출 없어

축구 0 2026 국제축구연맹(FIFA) 한국 축구 국가대표팀이 14일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련하고 있다. 사진은 기사와 관련없음./연합

2026 북중미 월드컵에 출전 중인 한국 축구대표팀의 비공개 훈련 도중 불법 드론이 훈련장 상공에 출현하는 소동이 벌어졌다.17일 연합뉴스에 따르면 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 이날 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 조별리그 A조 2차전 멕시코전을 대비해 약 1시간 30분 동안 비공개 훈련을 진행했다.대표팀은 전날 훈련을 일부 공개했지만 경기 이틀 전인 이날은 전면 비공개로 훈련을 실시했다.그러나 훈련 초반 선수들의 준비운동이 진행되던 중 훈련장 상공에 불법 드론이 출현했다. 대표팀 보안요원이 이를 발견했고 현장 베이스캠프에 배치된 멕시코군 드론 대응 요원이 전파를 방사해 해당 드론을 추락시킨 것으로 전해졌다.연합뉴스은 추락한 드론을 확보하기 위해 대표팀 안전담당관과 현지 경찰, 군 병력이 추락 지점으로 이동했지만 조종자로 추정되는 남성 2명이 드론을 수거한 뒤 달아났다고 전했다.이들의 도주 장면은 대표팀 영상팀이 촬영한 영상에 담긴 것으로 알려졌으며 현재까지 정확한 신원이나 국적은 확인되지 않았다.대표팀에 파견된 국제축구연맹(FIFA) 안전요원은 현지 경찰에 수사를 요청했으며 멕시코 경찰은 관련 수사에 착수했다. 대한축구협회도 해당 사실을 FIFA 측에 전달하고 재발 방지 대책 마련을 요청한 것으로 전해졌다.연합뉴스는 이번 사건으로 인한 전술 유출 등의 피해는 발생하지 않았으며 대표팀은 예정된 훈련을 정상적으로 마쳤다고 보도했다.