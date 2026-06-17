‘치킨 노하우’ 간편식에 담았다…BBQ, HMR 존재감 키운다

1분기 유통사업 매출 두 배 성장

제품·유통망 확대…시장 공략 강화

[사진] BBQ치킨_BBQ의 올해 1분기 가정간편식 중심 유통사업부문 매출이 제품 경쟁력을 바탕으로 전년 동기 대비 약 2배 성장했다. 0 BBQ의 올해 1분기 가정간편식 중심 유통사업부문 매출이 제품 경쟁력을 바탕으로 전년 동기 대비 약 2배 성장했다./제너시스BBQ 그룹

BBQ가 가정간편식(HMR) 사업을 새로운 성장축으로 키우고 있다. 외식 브랜드 경쟁력을 기반으로 제품군과 유통망을 동시에 확대하면서 유통 사업 비중을 높이는 전략이다.제너시스BBQ 그룹은 올해 1분기 가정간편식을 중심으로 한 유통사업부문 매출이 지난해 같은 기간보다 약 2배 증가했다고 17일 밝혔다. 외식 물가 상승으로 집에서 간편하게 식사를 해결하려는 수요가 늘어난 데다 브랜드 간편식에 대한 소비자 선호가 확대된 영향으로 풀이된다.BBQ는 치킨 브랜드 운영 과정에서 축적한 조리 기술과 메뉴 개발 역량을 바탕으로 HMR 사업을 확대하고 있다. 치킨은 물론 닭갈비 등 닭고기 기반 제품을 중심으로 라인업을 꾸준히 늘린 결과, 취급 제품 수는 전년 대비 56.3% 증가했다.판매 채널도 빠르게 넓어지고 있다. 지난해 11곳이던 유통 채널은 올해 18곳으로 늘었다. 자사 온라인몰을 비롯해 마켓컬리 등 직매입 채널, 롯데마트, 하나로마트 등 대형마트와 CJ온스타일, 카카오쇼핑라이브, 카카오메이커스 등 다양한 온·오프라인 전반으로 판매망을 확장했다.창고형 할인점에서도 판매가 꾸준히 이어지고 있다는 점도 긍정적인 신호로 평가된다. 대용량·고품질 상품을 선호하는 소비자층을 중심으로 수요를 확보하면서 프랜차이즈 브랜드를 넘어 HMR 브랜드로서의 경쟁력을 키워가고 있다는 분석이다.국내 HMR 시장이 지속적으로 성장하는 점도 사업 확대에 힘을 보태고 있다. 고물가로 외식 부담이 커지면서 간편하면서도 품질을 갖춘 브랜드 간편식을 찾는 소비자가 늘고 있어서다. 업계에서는 외식 브랜드들이 매장에서 검증된 메뉴를 간편식으로 확장하는 전략이 앞으로도 이어질 것으로 보고 있다.BBQ 관계자는 "치킨 전문 브랜드로 축적한 제품 개발 역량을 바탕으로 맛과 품질, 조리 편의성을 높인 것이 특징"이라며 "제품 라인업과 유통 채널을 함께 확대해 HMR 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.