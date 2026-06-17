홍석현 중앙홀딩스 회장, BGF 지분 102만주 모두 팔았다

닷새간 장내 매도…보유 지분 1.07% 모두 정리

중앙그룹 회생절차 진행 속 지분 처분 배경 주목

clip20260617173821 0 홍석현 중앙홀딩스 회장./연합뉴스

홍석현 중앙홀딩스 회장이 보유하고 있던 BGF 지분을 모두 처분했다. 중앙그룹이 주요 계열사의 기업회생절차를 진행 중인 가운데 이뤄진 지분 정리라는 점이 주목된다.17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 BGF는 홍 회장이 보유한 보통주 18만7045주를 전량 장내 매도했다고 공시했다. 처분 사유는 '단순 처분'이다.홍 회장은 지난 11일부터 17일까지 닷새에 걸쳐 지분을 순차적으로 매각했다. 11일 19만9344주를 시작으로 12일 25만823주, 15일 19만5000주, 16일 18만9000주를 처분한 데 이어 이날 남은 18만7045주까지 모두 매도했다. 이에 따라 홍 회장의 BGF 지분율은 기존 1.07%에서 0%가 됐다.이번 매각으로 확보한 자금은 최근 주가 기준 약 42억원 수준으로 추산된다.BGF는 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 지주회사다. BGF가 BGF리테일 지분 약 30%를 보유하고 있으며 홍석현 회장은 홍석조 BGF리테일 회장의 형이다.홍 회장의 지분 처분으로 홍석조 회장 및 특별관계자의 BGF 지분율은 기존 69.72%에서 68.65%로 1.07%포인트 낮아졌다. 최대주주 측의 경영권에는 영향을 미치지 않는 수준이다.한편 중앙그룹은 최근 지주사인 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 계열사 5곳에 대해 법원에 기업회생절차를 신청했다.