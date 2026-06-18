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인라이플, 쇼핑몰 앱 무료 제작 매출까지 잡는 ‘아이앱스’ 선봬

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 18. 10:33

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데이터 테크 SaaS 기업 인라이플이 쇼핑몰 앱 제작과 Customer Relationship Management(CRM) 마케팅 기능을 통합 제공하는 플랫폼 '아이앱스(i-apps)'를 선보인다고 18일 밝혔다.


아이앱스는 웹사이트를 기반으로 하이브리드 방식의 모바일 앱을 구축할 수 있는 서비스다. 별도의 초기 개발 비용 없이 앱 제작이 가능하며, 구독형 모델로 운영된다. 회사는 앱 구축 이후 마케팅 전략 수립, 운영, 성과 분석 등의 서비스를 함께 제공한다고 설명했다.


이용 기업은 앱을 통해 메시징, 리뷰, 리워드 마케팅 등을 운영할 수 있으며 고객 행동 데이터를 활용한 푸시 알림 기능도 활용할 수 있다. 또한 온사이트 마케팅 배너와 앱 내 혜택 페이지 디자인 제작 지원 서비스를 제공한다.


인라이플에 따르면 아이앱스 파트너사 데이터를 분석한 결과 앱 이용 고객의 평균 체류시간은 265초로 모바일 웹 이용 고객(154초)보다 길게 나타났다. 구매전환율은 일부 사례에서 앱 이용 고객이 모바일 웹 이용 고객보다 높은 수치를 기록했다.


실제 도입 사례도 공개됐다. 한 여성의류 브랜드는 아이앱스 도입 이후 앱 푸시 알림 클릭률이 7%대를 기록했으며 이탈률은 42.5%에서 18.3%로 감소했다. 구매전환율은 1.3%에서 6.7%로 상승했다고 회사 측은 설명했다.


또 다른 여성 언더웨어 브랜드는 아이앱스 도입 후 한 달 동안 앱 채널을 통한 매출이 증가했으며, 앱 구매전환율은 모바일 웹 대비 높은 수준을 기록했다고 밝혔다.


현재 아이앱스는 내셔널지오그래픽, 난닝구, 아뜨랑스 등 다양한 브랜드를 포함해 1000여 개 회원사를 확보하고 있으며, 누적 앱 다운로드 수는 5600만 건을 넘어섰다고 회사 측은 전했다.


한경훈 인라이플 대표는 "고객 유입 이후 재방문과 구매를 유도하는 CRM 전략의 중요성이 커지고 있다"며 "아이앱스를 통해 기업들이 앱 기반 고객 관리와 마케팅을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.


인라이플은 통합 브랜드 '모비아이(mob-i)'를 통해 CRM 통합 플랫폼 아이앱스, 메시징 서비스 아이센드, 리뷰 서비스 아이리뷰, 고객 분석, AI 검색 최적화 솔루션 아이젠트 등을 운영하고 있다.

정아름 기자

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