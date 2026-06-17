국조 이어 특검까지… 국힘, 선관위 ‘투표용지 사태’ 총공세

당내선 특검 필요성 공개 제기
|정점식 국민의힘 원내대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. /이병화 기자
국민의힘은 17일 약 3시간 동안 의원총회를 열고 선거소청 범위를 둘러싼 막판 조율을 벌인 끝에 투표용지 부족 문제가 발생한 7개 지역에 선거소청을 제기하는 방향으로 의견을 모았다. 의원들은 이날 의총에서 기존 최고위원회가 의결한 서울·인천·경기·광주·전남·울산에 충북을 추가한 7개 지역안을 비롯해 대구·경남·전북까지 포함한 10개 지역안, 전국 16개 광역단체 전체를 대상으로 하는 전면 소청안, 재선거 반대 등을 놓고 거수 투표를 진행한 것으로 전해졌다.
국민의힘은 선거소청과 별개로 선관위 운영 전반을 들여다보는 국정조사에도 당력을 집중하고 있다. 여야는 지난 16일 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 구성에 합의했다. 다만 국민의힘 내부에서는 국정조사만으로는 진상 규명에 한계가 있다는 인식도 적지 않다. 최근 선관위가 투표용지 인쇄 예산으로 145억원을 편성하고도 실제 집행은 82억원 수준에 그쳤다는 자료가 공개되면서 논란은 단순한 투표용지 부족 사태를 넘어 예산 편성과 집행, 인쇄 계약 과정 전반으로 확산되는 양상이다. 이에 따라 당내에서는 국정조사 과정에서 추가 의혹이 확인될 경우 특검 도입이 불가피하다는 목소리가 커지고 있다.
정점식 원내대표는 "국정조사만으로는 잘 아시는 것처럼 한계가 있을 수밖에 없다"며 "야당 추천 특별검사를 통한 엄정한 진상 규명이 필요하다"고 강조했다. 이어 "당론으로 발의한 6·3 국민 참정권 훼손 진상규명 특검법을 수용할 것을 더불어민주당에 다시 한번 촉구한다"고 했다.