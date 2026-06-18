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건설·부동산 업계소식

LH, ‘제30회 청년 주택건축대전’…내달 3일 접수 마감

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 18. 08:55

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LH, ‘제30회 청년 주택건축대전’
한국토지주택공사(LH)가 개최하는 '제30회 청년 주택건축대전' 홍보물./LH
한국토지주택공사(LH)가 청년과 청소년의 창의적인 주거 아이디어를 발굴하기 위한 장을 연다.

LH는 이 같은 성격의 제30회 'LH 청년 주택건축대전'을 연다고 18일 밝혔다.

올해 공모전은 1995년 첫 개최 이후 30주년을 맞아 다양한 기념 프로그램과 함께 진행된다. 역대 수상작을 돌아볼 수 있는 '30주년 아카이브 전'을 비롯해 국내 유명 건축가와 함께하는 건축 투어, 수상자 홈커밍데이 등이 마련될 예정이다.

대학(원)생을 대상으로 하는 설계 부문 주제는 '폼 팔로우즈(Form Follows) [ ] : 형태는 [ ]을/를 따른다'이다. 참가자는 기후위기 시대에 생태 환경과 공존할 수 있는 지속가능한 청년 주거 모델을 제안하면 된다.

대상지는 비오톱 1등급 지역과 맞닿은 서울 도심 역세권 부지다. 용적률 250%·건폐율 50% 범위 내에서 공간 구성과 운영 시나리오 등을 자유롭게 설계할 수 있다. 박지영 인하대 건축학부 교수가 총괄 코디네이터를 맡는다.

올해는 특성화고 재학생을 대상으로 한 아이디어 부문도 새롭게 도입했다. 공공주택에서 발생하는 다양한 문제를 해결할 수 있는 AI(인공지능) 기반 솔루션을 제안하는 방식으로, 주거 공간 내 불편 사항에 대한 창의적인 해결책을 공모한다.

총상금 규모는 2190만원이다. 설계 부문에는 1900만원, 아이디어 부문에는 290만원이 각각 배정됐다. 설계 부문 대상 및 최우수상 수상자에게는 해외 건축기행 참여 기회와 함께 LH 채용 시 필기전형 가점 및 서류전형 면제 혜택이 주어진다. 우수상 수상자에게도 서류전형 면제 혜택이 제공된다.

심사는 외부 전문가 5명이 맡는다. 설계 부문은 서면심사와 PT심사를, 아이디어 부문은 서면심사를 통해 수상작을 선정할 예정이다.

개인 또는 팀 단위로 참가할 수 있으며, 접수는 다음 달 3일까지 공모전 공식 홈페이지에서 진행된다.

이상조 LH 스마트건설안전본부장은 "청년 주택건축대전은 지난 30년간 청년들이 역량을 발휘하고 성장할 수 있는 기회의 장 역할을 해왔다"며 "기후에너지와 AI 등 주거 분야 주요 이슈에 대한 참신한 아이디어가 많이 제안되길 기대한다"고 말했다.
전원준 기자

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