유럽 원전 특수 노리는 현대건설·웨스팅하우스, 현지 파트너십 강화

1 0 신달원 현대건설 뉴에너지사업부 상무가 지난 16~17일(현지시간) 네덜란드에서 개최된 '네덜란드 서플라이어 심포지엄' 행사에서 환영사를 하고 있다.

현대건설은 미국 원자력업체 웨스팅하우스와 함께 지난 16~17일(현지시간) 네덜란드의 코트야드 바이 메리어트 암스테르담 에어포트 호텔에서 '네덜란드 서플라이어 심포지엄'을 개최했다고 18일 밝혔다.현대건설은 이번 심포지엄에서 주요 사업 분야는 물론 반세기 동안 축적해 온 원전 실적, 보유 역량을 소개했다. 또한 구매 프로세스와 협력 업체 요건 등을 명확하게 제시해 우수한 현지 기업들의 참여를 유도했다.네덜란드 정부는 지난 2월 에너지 안보 강화와 2050년 탄소 중립 달성을 위해 신규 원자력 발전소 건설을 주도할 국가 기구인 '네덜란드 원자력기구(NEO NL)'를 공식 설립했으며, 신규 원전 2기 건설을 위한 절차를 진행 중이다. 이날 심포지엄에는 NEO NL 관계자들도 참석해 현대건설의 원전 사업에 높은 관심을 나타냈다.심포지엄에는 기업간 거래(B2B) 매칭 세션도 함께 마련돼 네덜란드 현지 기업들과의 교류의 시간도 진행했다. 해당 세션에서는 참여 기업들의 기술력과 수행 능력을 검토하는 심층 논의가 이뤄져 향후 원전 프로젝트를 함께 이끌어갈 전략적 파트너 발굴의 기회가 됐다.현대건설 관계자는 "이번 심포지엄은 현지 기업들과의 교류를 통해 네덜란드 원전 공급망을 공고히 하기 위한 자리였다"며 "현지 공급업체들이 현대건설의 원전사업 전략과 프로젝트 수행 기준을 충분히 이해하고 협력할 수 있는 기반을 마련한 만큼, 앞으로 추진될 네덜란드 신규 원전 프로젝트 수주에 만전을 기하겠다"고 말했다.한편 현대건설은 불가리아 코즐로두이 대형원전을 시작으로, 슬로베니아 신규 원전 프로젝트 기술타당성 조사, 핀란드 국영 에너지 기업 포툼과 사전업무착수계약(EWA)을 체결하는 등 웨스팅하우스와 함께 유럽 내 사업 확대에 속도를 내고 있다.지난 3월에는 네덜란드 원자력연구컨설팅그룹(NRG)의 분사기업인 토리존과 용융염원자로(MSR) 관련 기술 협력을 맺고 차세대 원전 시장에서의 입지르 강화하고 있다.앞으로 현대건설은 현지 파트너들과의 네트워크 구축을 통해 유럽 에너지 전환을 선도하는 핵심 파트너로의 위상을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.