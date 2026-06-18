금호건설, 난곡지역아동센터서 ‘아테라 하모니 콘서트’ 개최

1 0 제13회 아테라 하모니 콘서트에서 인디밴드 카키마젬이 공연하고 있다.

금호건설은 서울 관악구 물댄동산 난곡지역아동센터에서 '제13회 아테라 하모니 콘서트'를 개최했다고 18일 밝혔다.해당 콘서트는 금호건설이 주최하고 사단법인 더불어배움이 함께하는 문화 지원 프로그램으로, 2020년부터 실시한 사회공헌 활동이다.올해 13회를 맞은 이번 콘서트에서는 금호건설 임직원과 아티스트의 재능 기부로 운영되며, 매회 다른 지역 아동센터를 찾아가 문화예술 체험 기회를 제공하고 있다.또한 물댄동산 난곡지역아동센터 소속 초·중학생 30여 명과 연주자인 박용출 금호건설 수석 매니저, 인디밴드 카키마젬이 참여했다. 카키마젬은 기타 보컬과 건반 보컬로 구성된 2인조 인디밴드로, 제12회 콘서트에 이어 이번에도 연주자로 참여했다.조완석 금호건설 사장은 "앞으로도 아이들에게 희망을 전달하고 지역사회와 상생하는 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.한편 금호건설은 아테라 하모니 콘서트 외에도 임직원이 참여하는 사회공헌 활동을 지속해 오고 있다. 사내 플리마켓을 통해 임직원의 기증품을 판매하고 그 수익을 전액 기부했으며, 그린도브 챌린지를 통해 일상에서 친환경 활동을 실천하며 환경·사회·지배구조(ESG) 가치 실현에 앞장서고 있다.