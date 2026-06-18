李대통령, 트럼프와 골프 약속…“한미관계는 영원”

이재명 대통령과 트럼프 대통령 0 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 기념 촬영을 하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령 부부와 트럼프 대통령 0 이재명 대통령 부부와 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 기념 촬영을 하고 있다. / 연합뉴스

이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 선물 받은 펜 0 이재명 대통령이 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 오찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 선물 받은 서명용 펜. /이재명 대통령 X 갈무리

이재명 대통령이 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 골프 제안을 받았다는 사실을 공개하며 "한미 관계는 단단하고 영원하다"고 밝혔다.이 대통령은 18일 엑스(X, 옛 트위터)에 프랑스 에비앙 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 만찬에서 트럼프 대통령과 찍은 '셀카' 사진을 공개하며 이같은 내용을 전했다.이 대통령은 "어제 만찬 때 골프 얘기를 하며 우리 부부와 골프를 함께 하겠다고 해 아내가 손가락 걸고 약속받았는데, 오늘 오찬 후 헤어지면서 다시 골프를 꼭 함께 하자고 하셨다"며 "지나가는 말인 줄 알았는데 준비를 해야 할 것 같다"고 했다.전날 열린 G7 공식 만찬에서 이 대통령은 트럼프 대통령의 바로 옆자리에 앉았는데, 이 대통령은 이 자리에서 "약 90분간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나누고 많은 진전이 있었다"고 밝혔다.이어 "오늘 마지막 오찬에서는 지금까지 사용하고 있던 서명용 펜을 제게 선물로 주셨다. 아마도 처음 정상회담 때 제가 쓰던 펜을 선물 받은 기억 때문이 아닐까 생각된다"며 "각별히 관심 가져주신 트럼프 대통령님께 감사드린다"고 썼다.이 대통령은 지난해 8월 한미정상회담을 위해 백악관에 방문했을 당시, 트럼프 대통령의 요청으로 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 즉석에서 선물했다.