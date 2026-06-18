한병도 “원 구성 협상 속도…일하는 민생 국회 가동해야”

"민생개혁 법안 처리하려면 상임위 구성 필요"

"본회의에서 투표지 사태 국정조사 계획서 의결"

더불어민주당 원내대책회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 18일 국회 후반기 원 구성 협상에 속도를 높여 일하는 국회를 가동하겠다고 선언했다. 여야는 법제사법위원장직을 놓고 갈등에 부딪히면서 협상에 난항을 겪고 있는 상황이다.한 원내대표는 이날 정책조정회의에서 "일하는 국회를 만들기 위한 원 구성 협상에 속도를 내야 한다. 전날 협상에서도 여야는 법사위원장직을 놓고 입장 차를 좁히지 못했다. 우리에게 주어진 시간은 많지 않다. 즉시 원 구성을 마쳐 민생 경제 현안 해결에 뛰어들어야 한다"고 했다.이어 한 원내대표는 "민생개혁 법안을 처리하려면 책임지고 감당할 상임위 구성이 필요하다. 협상의 문은 열려있다. 국민의힘이 합리적 대안을 가지고 오면 머리를 맞댈 것"이라며 "더이상 원 구성 협상을 미룰 명분은 없다"고 말했다.국회는 이날 본회의를 열고 '투표지 사태' 국정조사 계획서를 의결하고 비쟁점 민생법안 30여 건도 처리하겠는 방침이다. 한 원내대표는 "국회는 오늘 본회의에서 투표지 사태 국정조사 계획서를 의결한다. 민주당은 국정조사를 통해 지방선거 당일 벌어진 투표지 사태 원인과 책임 소재를 최우선으로 규명하겠다. 또 전반기 때 처리하지 못한 민생경제 법안 30여 건도 함께 처리할 예정"이라고 밝혔다.장동혁 국민의힘 대표를 향한 비판도 내놨다. 부정선거 음모론을 내세워 위기를 모면하고 있다는 지적이다. 한 원내대표는 "국민의힘은 이번 사태를 핑계로 부정선거 음모론과 윤어게인을 선동해 위기를 모면하려고 하고 있다. 장 대표는 여전히 음모론에 심취해 있다. 당 내부에서도 '정치적 술책'이라는 비판이 나오고 있다"며 "제1야당 대표가 불법과 음모론을 선동하는 사이 피해는 고스란히 시민에게 돌아가고 있다"고 했다.