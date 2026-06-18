장동혁 “재선거, 정치적으로 해결해야”…특별법 도입 촉구

국민의힘 최고위원회의 0 장동혁 국민의힘 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 18일 6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태'와 관련해 특검과 재선거 실시를 거듭 촉구하며 특별법 도입을 주장했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 우리 당에서 직접 7곳, 광역자치단체 후보자가 4곳 등 총 11개 광역자치단체에 대해 선거 소청을 접수했고, 국민의힘이 위원장을 맡은 국정조사 특별위원회도 출범한다"며 "국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 참정권 박탈 사태의 원인과 책임을 규명할 첫걸음을 내딛게 됐다"고 밝혔다.장 대표는 "이제 특검이다. 지난 대선 투표함에서 과거 총선과 지방선거 투표용지가 나왔다"며 "이번선거에서도 이렇게 실종된 표가 얼마나 될지 모른다. 번호표를 받고도 투표를 못한 유권자들이 확인됐고 번호표조차 못 받고 투표를 포기한 유권자는 헤아릴 수 없다"고 지적했다.특히 장 대표는 "가장 큰 책임을 저야 할 사람이 바로 중앙 선거관리위원회의 막강한 권력자, 유일한 상임위원 위철환"이라며 "수사를 받아야 할 사람이 선관위원장 대행을 맡고 있다. 이 순간에도 위철환 지휘 아래 증거를 인멸하고 있을지도 모른다"고 꼬집었다.또 "재선거 실시도 선거소청과 재판에만 맡겨서는 안 된다. 국정조사와 특검을 통해 문제가 발견된 이후에는 그때 가서 무얼 하려 해도 늦을 것"이라며 "특별법을 도입해 정치적으로 해결해야 한다"고 했다.장 대표는 선거제도 개혁 필요성도 언급했다. 그는 "국민적 요구인 선관위와 선거제도 개혁도 시급한 과제"라며 "91.6%의 국민이 중앙선관위에 엄중한 책임을 물어야 한다는 여론조사 결과가 나왔고, 52.7%의 국민은 사전투표 폐지에 동의하고 있다. 선거의 공정성과 투명성을 높일 방안을 찾아야 한다"고 강조했다.장 대표는 정청래 더불어민주당 대표를 향해선 "어떤 형식과 의제라도 좋다"며 "만나서 논의하자"고 제안했다.