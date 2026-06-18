장동혁 “재선거, 정치적으로 해결해야”…특별법 도입 촉구

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 우리 당에서 직접 7곳, 광역자치단체 후보자가 4곳 등 총 11개 광역자치단체에 대해 선거 소청을 접수했고, 국민의힘이 위원장을 맡은 국정조사 특별위원회도 출범한다"며 "국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 참정권 박탈 사태의 원인과 책임을 규명할 첫걸음을 내딛게 됐다"고 밝혔다.
장 대표는 "이제 특검이다. 지난 대선 투표함에서 과거 총선과 지방선거 투표용지가 나왔다"며 "이번선거에서도 이렇게 실종된 표가 얼마나 될지 모른다. 번호표를 받고도 투표를 못한 유권자들이 확인됐고 번호표조차 못 받고 투표를 포기한 유권자는 헤아릴 수 없다"고 지적했다.
특히 장 대표는 "가장 큰 책임을 저야 할 사람이 바로 중앙 선거관리위원회의 막강한 권력자, 유일한 상임위원 위철환"이라며 "수사를 받아야 할 사람이 선관위원장 대행을 맡고 있다. 이 순간에도 위철환 지휘 아래 증거를 인멸하고 있을지도 모른다"고 꼬집었다.
또 "재선거 실시도 선거소청과 재판에만 맡겨서는 안 된다. 국정조사와 특검을 통해 문제가 발견된 이후에는 그때 가서 무얼 하려 해도 늦을 것"이라며 "특별법을 도입해 정치적으로 해결해야 한다"고 했다.
장 대표는 선거제도 개혁 필요성도 언급했다. 그는 "국민적 요구인 선관위와 선거제도 개혁도 시급한 과제"라며 "91.6%의 국민이 중앙선관위에 엄중한 책임을 물어야 한다는 여론조사 결과가 나왔고, 52.7%의 국민은 사전투표 폐지에 동의하고 있다. 선거의 공정성과 투명성을 높일 방안을 찾아야 한다"고 강조했다.
장 대표는 정청래 더불어민주당 대표를 향해선 "어떤 형식과 의제라도 좋다"며 "만나서 논의하자"고 제안했다.