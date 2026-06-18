대전대, 충청지역 ‘사이버보안 거점대학’ 자리매김

글로벌 보안기업 팔로 알토 네트웍스와 MOU

타 대학에 프로그램 경험·우수 교육사례 공유

대전대, Palo Alto Networks와 업무협약 0 대전대가 Palo Alto Networks와 업무협약을 체결하고 있다./대전대

대전대학교가 글로벌 보안 기업과 협력체계를 갖추며 충청권 '사이버보안 거점대학'으로 자리매김할 수 있는 초석을 마련했다.18일 대전대에 따르면 정보보안학과는 17일 팔로 알토 네트웍스와 '팔로 알토 네트웍스 사이버 시큐리티 아카데미 거점학교' 운영 및 지정을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.이번 협약은 산학협력 활성화를 통해 미래 사이버보안 전문인력을 양성하고, 학생들에게 고도화된 실무 경험과 취업역량 강화 기회를 제공하기 위해 마련됐다.이번 협약으로 대전대는 충청지역을 대표하는 사이버보안 교육 거점대학으로서의 위상을 확고히 하게 됐다.대전대는 향후 '사이버 시큐리티 아카데미' 참여를 희망하는 인근 지역 타 대학들에 프로그램 운영 경험과 우수 교육 사례를 적극적으로 공유할 예정이다. 이를 통해 지역 기반의 사이버보안 교육 확산과 지속 가능한 협력 네트워크 구축의 선두주자 역할을 맡는다.양 기관은 거점학교 운영을 위해 다각적인 실무 협력 체계를 가동한다. 주요 협력 사항으로는 사이버보안 인식 제고 및 전문인력 양성을 위한 교육 프로그램 운영, AI · 클라우드 네트워크 · 차세대 보안 기술 관련 실습 및 교육 지원, 교육시설 · 기자재 · 실습환경 공동 활용, 캡스톤디자인, 세미나, 해커톤 및 산학 프로젝트 운영 등이 포함된다.조현숙 정보보안학과장은 "글로벌 보안 선도 기업과의 이번 협약은 대전대가 최신 보안 기술과 선진 교육 모델을 제시하는 충청권 대표 거점대학으로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며 "산업체와 연계한 실무 중심의 교육 인프라를 바탕으로, 학생들이 미래 사이버보안 시장을 이끌어갈 핵심 전문 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.