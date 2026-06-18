중흥토건, ‘에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티’ 분양 초읽기

투시도_에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 0 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 투시도.

중흥토건은 부산 에코델타시티에서 선보이는 '에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티'의 견본주택을 오는 19일 개관하고 본격 분양에 돌입한다고 18일 밝혔다.해당 단지의 분양 일정은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 7일에 진행되며, 정당계약은 20~22일이다. 입주 예상 시기는 2029년 5월이다.해당 단지가 들어서는 에코델타시티는 국내 첫 '스마트시티 국가시범도시'로 지정돼, 자율주행차·인공지능(AI) 등이 조성되는 서부산권 핵심 주거지다.단지 옆에 서낙동강이 자리해 영구 조망의 리버뷰(일부 가구 제외)가 가능하며, 서낙동강을 따라 조성되는 수변공원과 에코델타시티 내 계획된 중앙공원과의 거리도 인접해 있다.단지 인근에는 부산 부전역에서 창원 마산역까지 연결되는 '부전-마산 복선전철' 노선이 내년 상반기 부분 개통으로 추진 중이며, 2028년 전 구간 개통될 예정이다. 해당 노선에는 에코델타시티역이 신설될 예정이다.이밖에 강서선 트램도 계획되고 있으며, 하단-녹산선(계획), 가덕도 신공항(2035년 개항 목표) 등도 추진 중이다. 입주민은 남해고속도로 제2지선이 가까워 차량으로 서부산IC, 명지IC 등을 이용할 수 있다.해당 단지는 부산 에코델타시티 공동 2블록에 위치하며, 지하 2층~지상 18층 6개동, 전용 59㎡, 총 501가구 규모로 조성된다. 중흥건설그룹이 부산 에코델타시티에서 세 번째로 공급하는 단지다. 앞서 2023년 10월 중흥S-클래스 에코델타시티와 2025년 5월 에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리를 공급했다.단지 바로 옆에는 에코델타시티 주거타운 내 근린상업용지가 자리해 향후 학원가, 편의시설 등이 갖춰질 예정이다. 더현대 부산이 내년 준공될 예정이다. 단지 인근에는 유치원을 비롯한 초등학교와 중학교, 고등학교 예정 부지가 마련돼 있다.