중흥토건, ‘에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티’ 분양 초읽기

해당 단지의 분양 일정은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 7일에 진행되며, 정당계약은 20~22일이다. 입주 예상 시기는 2029년 5월이다.
해당 단지가 들어서는 에코델타시티는 국내 첫 '스마트시티 국가시범도시'로 지정돼, 자율주행차·인공지능(AI) 등이 조성되는 서부산권 핵심 주거지다.
단지 옆에 서낙동강이 자리해 영구 조망의 리버뷰(일부 가구 제외)가 가능하며, 서낙동강을 따라 조성되는 수변공원과 에코델타시티 내 계획된 중앙공원과의 거리도 인접해 있다.
단지 인근에는 부산 부전역에서 창원 마산역까지 연결되는 '부전-마산 복선전철' 노선이 내년 상반기 부분 개통으로 추진 중이며, 2028년 전 구간 개통될 예정이다. 해당 노선에는 에코델타시티역이 신설될 예정이다.
이밖에 강서선 트램도 계획되고 있으며, 하단-녹산선(계획), 가덕도 신공항(2035년 개항 목표) 등도 추진 중이다. 입주민은 남해고속도로 제2지선이 가까워 차량으로 서부산IC, 명지IC 등을 이용할 수 있다.
해당 단지는 부산 에코델타시티 공동 2블록에 위치하며, 지하 2층~지상 18층 6개동, 전용 59㎡, 총 501가구 규모로 조성된다. 중흥건설그룹이 부산 에코델타시티에서 세 번째로 공급하는 단지다. 앞서 2023년 10월 중흥S-클래스 에코델타시티와 2025년 5월 에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리를 공급했다.
단지 바로 옆에는 에코델타시티 주거타운 내 근린상업용지가 자리해 향후 학원가, 편의시설 등이 갖춰질 예정이다. 더현대 부산이 내년 준공될 예정이다. 단지 인근에는 유치원을 비롯한 초등학교와 중학교, 고등학교 예정 부지가 마련돼 있다.