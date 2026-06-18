제주항공 김이배 대표, 폭염 대비 공항 현장 안전 점검

김포·인천공항 찾아 작업환경 점검

정비사에게 온열질환 예방 물품 제공

사진1. 직원 안전이 항공 안전의 기본 0 김이배 제주항공 대표이사(왼쪽 첫번째)가 18일 김포국제공항 주기장에 위치한 이동형 쉼터 카라반 앞에서 정비사들에게 온열질환 예방 물품을 전달하고 있다. /제주항공

김이배 제주항공 대표가 여름철 폭염에 대비해 공항 현장 안전 점검에 직접 나섰다. 현장 근로자의 온열질환 예방과 작업환경 개선을 통해 안전경영을 강화하겠다는 취지다.18일 제주항공에 따르면 김 대표는 이날 김포국제공항과 인천국제공항을 찾아 안전보건담당자 및 현장관리감독자들과 함께 작업 환경을 점검했다.김 대표는 안전보건관리(총괄)책임자 자격으로 현장을 방문해 시설물과 작업 환경을 살피고 현장 직원들의 애로사항을 청취했다. 또 주기장과 야외에서 근무하는 정비사들을 격려하며 쿨토시와 쿨마스크 등 냉감용품을 비롯해 모기기피제, 이온음료 분말 등 온열질환 예방 물품을 전달했다.제주항공은 혹서기 현장 안전 강화를 위한 조치를 확대하고 있다. 최근 공항 이동지역 내 안전한 작업환경 조성을 위해 안전 관련 내부 규정을 점검했다. 이달 초에는 현장 근로자들의 안전성과 착용 편의성을 높이기 위해 초경량 안전모를 추가 지급했다.지난해에는 장시간 야외에서 근무하는 정비사들의 휴식 여건을 개선하기 위해 김포공항과 인천공항 주기장에 이동형 쉼터인 카라반을 각각 도입한 바 있다.제주항공 경영진은 앞으로도 김포공항과 인천공항 현장을 정기적으로 방문해 작업 환경을 점검하고, 근로자들의 안전과 건강을 지속적으로 살필 계획이다.제주항공 관계자는 "안전한 항공기 운항은 현장 근로자들의 건강과 안전한 작업 환경에서 시작된다"며 "직원들이 무더위 속에서도 안전하고 건강하게 근무할 수 있도록 지원과 소통을 지속해 나가겠다"고 말했다.