[알림] 머니무브 시대, 증권산업 성장 전략 찾는다

19일 제2회 아시아투데이 자본시장 세미나

자본시장 세미나 최종 포스터 0

코스피가 올해 9000포인트를 넘어서고 1만2000 포인트 돌파도 전망되는 등 글로벌 자본시장의 중심이 되고 있습니다.AI(인공지능)로 촉발된 반도체 호황기에 힘입어 국가대표 기업 삼성전자와 SK하이닉스가 한국 증시를 견인하고 있습니다. 이에 코스피는 G20국가 중 상승률 1위를 기록 중이고, 시가총액 규모로 캐나다와 독일, 영국, 프랑스, 인도 등을 제치고 6위로 올라섰습니다. MSCI 선진국 지수 편입 관련 논의도 활발하게 이뤄지고 있습니다.하지만 우리 증권산업의 경쟁력은 아직 아쉽다는 목소리가 많습니다.이에 전국 12대 종합일간지 아시아투데이가 신장식 조국혁신당 의원, 김남근 더불어민주당 의원과 함께 6월 19일 서울 여의도 국회 의원회관 제9간담회의실에서 '제2회 자본시장 세미나'를 개최합니다.이번 세미나는 '머니무브 시대-증권산업의 성장 전략'을 주제로 진행합니다. 최근 자본시장에서 벌어지고 있는 머니무브 현상에 대해 짚어보고, 국내 증권산업의 경쟁력 제고 노력과 정책적 지원 방안 등에 대해 심도 깊은 주제 발표와 토론을 진행합니다. 또한 이번 세미나에서 도출된 정책 과제는 금융당국의 자본시장 정책 수립에 반영될 것으로 기대됩니다.▶주최 : 신장식 조국혁신당 의원, 김남근 더불어민주당 의원▶주관 : 아시아투데이▶후원 : 금융위원회·금융감독원·금융투자협회▶일시 : 2026년 6월 19일 오전 9시 ~ 12시▶장소 : 서울 여의도 국회 의원회관 제9간담회의실▶문의 : 아시아투데이 경제부 (02)769-5188