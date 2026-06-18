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두산베어스 곽빈 “올스타 투표 취소 안돼”…니가 좋아 패러디 영상에 야구팬 열광

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 18. 15:38

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곽빈
/두산 베어스
두산 베어스 투수 곽빈이 프로야구 올스타전 투표 홍보를 위해 제작한 패러디 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

곽빈은 최근 인기를 끌고 있는 영화 '와일드 씽'에서 배우 오정세가 가수 최성곤 역으로 선보인 '니가 좋아'를 패러디한 영상을 공개했다. 영상은 곽빈의 등번호를 활용한 '곽빈 솔로 47집' 콘셉트로 제작됐다. 곽빈은 영상에서 최성곤 처럼 흰옷을 입고 능청스러운 연기를 선보이며 팬들의 관심을 끌었다.

이 영상은 두산 베어스 공식 인스타그램 릴스를 통해 공개된 뒤 빠르게 확산되며 조회수 155만 회를 돌파했다. 이후 공개된 곽빈 릴스 100만 조회 기념 미공개 영상 역시 73만 회 이상 조회되며 높은 관심을 이어가고 있다.

곽빈은 게시물 댓글을 통해 직접 "투표 취소하면 안 됩니다"라는 댓글을 남기며 팬들에게 투표 독려를 직접 하기도 했다.

팬들의 반응도 뜨거웠다. 댓글에는 "LG 팬이지만 감동해서 투표했다", "솔로로만 47집이라니 엄청난 거장이네요", "와 진짜 강렬하게 사과받고 싶다", "얼마나 좋은지 감도 안 옵니다", "몇 번째 보는 거지", "삼성 팬인데 그냥 곽빈 선수 올스타전 가세요" 등의 반응이 이어졌다.

팀을 초월한 야구팬들의 호응 속에 곽빈은 실제 올스타 투표에서도 선두를 달리고 있다. KBO가 발표한 올스타전 팬 투표 2차 중간 집계 결과에 따르면 곽빈은 드림 올스타 선발투수 부문 득표수 1위에 올랐다.

프로야구 올스타전은 오는 7월 11일 서울 송파구 잠실야구장에서 개최될 예정이다.

정아름 기자

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