한미·미일 확장억제 협의에 中 강력 반발

핵확산·핵충돌 위험 높여 주장

韓에게는 신중 행동 요구

日에게는 강도 높은 비난

clip20260618191700 0 린젠 중국 외교부 대변인. 18일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 한미·미일의 확정억제 협의에 강력 반발하는 중국의 입장을 대변했다./중국 외교부.

중국이 최근 미국이 한국, 일본과 각각 확장억제(핵우산) 협의를 진행한 것과 관련, 한미일 3국을 향해 각각 반발과 경계의 입장을 피력했다.린젠(林劍) 외교부 대변인은 18일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 미국이 일본과 확장억제대화(EDD), 한국과는 핵협의그룹(NCG) 회의를 연이어 개최한 것에 대한 중국 측 입장을 묻는 질문에 "중국은 미일 등이 확장억제를 강화하는 동향에 심각한 우려를 표한다"고 대답했다.이어 "확장억제는 냉전의 산물이다. 개별 국가는 지정학적 목적에서 출발해 핵억제 협력을 강화했다. 핵확산과 핵충돌의 위험을 높였다"면서 "핵확산금지조약(NPT) 검토회의에서도 많은 국가가 확장억제에 심각한 우려와 강한 반대를 표명한 바 있다"고 지적했다.특히 최근 자국과 심각한 갈등을 빚는 일본을 향해서는 "일본은 그동안 '핵무기 없는 세계' 구축을 외쳐왔다. 그러나 실제로는 끊임없이 핵우산에 대한 의존을 확대해왔다. 심지어 핵 보유 모색이라는 위험한 발언까지 함으로써 제2차 세계대전 후 국제 질서와 국제 핵 비확산 시스템에 심각한 도전을 하고 있다"면서 강도 높은 비난을 쏟아냈다. 또 "일본이 반성하고 어떤 형식으로도 핵무기를 추구하지 말 것을 촉구한다"고도 강조했다.린 대변인은 일본에 비해 수위는 낮았으나 미국과 한국을 향한 경고성 언급 역시 빼놓지 않았다. 우선 미국을 향해서는 "냉전적 사고방식을 버리고 도발적 정책과 행동을 중단한다"면서 "핵 공유와 확장억제 등 계획을 폐기해 실제 행동으로 지역 평화와 안전, 글로벌 전략 안정을 수호하기를 바란다"고 말했다. 또 한국을 향해서는 "신중하게 행동하고 지역의 안정에 도움이 되는 일을 많이 하기를 희망한다"면서 유감을 표시했다.린 대변인은 이외에 이날 브리핑에서 주요 7개국(G7) 정상들이 희토류 등 핵심 광물 '중국 의존도'를 낮추기 위해 공동대응하기로 한 것과 관련해서도 국제 무역 질서를 훼손해서는 안 된다고 반발했다. 그러면서 "우리는 G7이 시장경제 원칙과 국제무역 규칙을 실질적으로 준수하고 소그룹의 규칙으로 국제무역 질서를 파괴하는 것을 중단하기를 촉구한다"고 강조했다.