오운완 다음 회복 관리…체인지핏, 성수동 행사 참여

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장안나 기자

승인 : 2026. 06. 20. 09:00

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먹고, 바르고, 쿨링하고!

/체인지핏 


체인지핏과 바이탈해빗, 팜올로지는 지난 13일부터 14일까지 서울 성수동에서 열린 '스파이더 X 시어드 번 업(Spider X Sheer'd Burn Up)' 행사에 참여했다고 20일 밝혔다.


이번 행사는 'Push, Sprint and Burn it up'을 주제로 진행됐으며 운동, 영양, 피부 관리를 아우르는 웰니스 루틴을 체험할 수 있도록 구성됐다.


행사 현장에서는 참가자들이 스프린트 프로그램에 참여한 뒤 체인지핏 단백질 제품을 체험하는 프로그램이 운영됐다. 참가자들은 운동 후 영양 보충의 중요성에 대한 설명을 듣고 관련 제품을 경험했다.


팜올로지는 운동 후 피부 관리를 위한 '크라이오겔' 체험 부스를 마련했다. 현장 방문객들은 제품을 직접 사용해 보며 쿨링감을 체험할 수 있었다.


이와 함께 카카오톡 플러스친구 추가 시 할인 쿠폰을 제공하는 프로모션도 진행됐다.


체인지핏 관계자는 "이번 행사를 통해 운동과 영양, 피부 관리가 결합된 웰니스 루틴을 소개했다"며 "앞으로도 소비자들이 일상에서 건강한 생활 습관을 실천할 수 있도록 다양한 프로그램을 선보일 계획"이라고 말했다.

장안나 기자

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