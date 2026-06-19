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현대로템, 모로코 전동차 유지보수도 맡는다…7482억원 수주

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남현수 기자

승인 : 2026. 06. 19. 08:52

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해외 철도 유지보수 사업 최대 규모… 전동차 440량 20년간 관리
예비부품 공급·중정비 기술 지원… 철도 운영 안정성 강화
지난해 2.2조 전동차 공급 이어 후속 계약…국내 협력사 동반 수혜
사진. 현대로템, 모로코 전동차 유지보수 사업 수주
이용배(왼쪽) 현대로템 대표이사 사장과 모하메드 라비 클리 모로코 철도청장이 지난 18일(현지 시간) 모로코 라바트에서 전동차 유지보수 사업에 대한 계약식을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다./현대로템
현대로템이 모로코 전동차 공급 사업에 이어 유지보수 계약까지 따내며 현지 철도 사업을 확대했다. 계약 규모는 7482억원으로 해외 철도 유지보수 사업 가운데 최대 수준이다.

현대로템은 지난 18일(현지시간) 모로코 라바트에서 모로코 철도청과 전동차 유지보수 사업 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 계약은 지난해 2월 수주한 2조2027억원 규모의 2층 전동차 공급 사업 후속 프로젝트다. 계약식에는 이용배 현대로템 대표이사 사장과 모하메드 라비 클리 모로코 철도청장 등이 참석했다.

유지보수 사업 규모는 7482억원으로 현대로템이 공급하는 전동차 440량 전체를 대상으로 한다. 현대로템과 모로코 철도청이 설립한 합작법인(JV)이 향후 20년간 사업을 수행한다.

현대로템은 차량 운행에 필요한 예비부품 공급과 헬프데스크 운영, 중정비 기술 지원 등을 맡는다. 중정비는 차량의 시험·검사와 수리, 부품 교체 등을 통해 운행 안전성과 성능을 유지하는 핵심 유지관리 작업이다.

회사는 이번 계약이 모로코 철도 운영 안정성 향상은 물론 아프리카 철도 시장 확대에도 긍정적인 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 유지보수에 투입되는 예비부품은 국내 200여 개 협력사가 공급할 예정으로 국내 철도산업 생태계에도 도움이 될 전망이다.

현대로템이 공급하는 2층 전동차는 2030년 FIFA 월드컵 개최를 앞둔 모로코에서 최대 도시 카사블랑카를 중심으로 주요 지역을 연결하는 광역철도 노선에 투입될 예정이다.

현대로템 관계자는 "이번 모로코 철도청과의 계약을 통해 현지 철도산업 발전과 대중교통 강화에 기여할 수 있도록 노력하겠다"며 "계약이 체결된 전동차가 현지에 인도되고 사후 유지보수까지 원활히 진행될 수 있도록 사업을 끝까지 책임질 것"이라고 말했다.
남현수 기자

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