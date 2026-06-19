닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

LG CNS, 두산과 ‘AI·로봇·데이터센터’ 전방위 사업 협력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260619010006751

글자크기

닫기

연찬모 기자

승인 : 2026. 06. 19. 09:09

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[사진] LG CNS CEO 현신균 사장(오른쪽)과 ㈜두산 유승우 사장(왼쪽)이 18일 업무협약식 이후 기념 사진을 촬영하고 있는 모습
현신균 LG CNS 사장(오른쪽)과 유승우 두산 사장이 업무협약식 이후 기념사진을 촬영하고 있는 모습./LG CNS
LG CNS가 두산과 AI, 로봇, 데이터센터, 클라우드 등을 아우르는 전방위 사업 협력에 나선다.

19일 LG CNS에 따르면 전날 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 두산과 'AX·RX·데이터센터 및 클라우드 등 신사업 글로벌 경쟁력 확보를 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 현신균 LG CNS 사장, 유승우 두산 사장 등 양사 주요 경영진이 참석했다. 이번 협약으로 양사는 각자가 보유한 핵심 역량을 결합하기 위해 체결일로부터 1개월 이내에 사업협력추진체를 구성하고, 세부 운영 방안을 수립할 계획이다.

AX 협력은 LG CNS의 기업용 에이전틱AI 플랫폼 '에이전틱웍스'를 기반으로, 두산의 에이전틱AI 경쟁력 강화와 함께 사업 로드맵을 수립할 예정이다. RX 분야에서의 협업도 검토될 계획이다. 데이터센터 및 클라우드 사업에서도 시너지를 모색한다. LG CNS의 클라우드·데이터센터 기술력으로 두산의 IT 인프라를 고도화 하는 한편, 수소연료전지를 LG CNS 데이터센터 사업에 도입하는 방안도 협의한다.

양사는 디지털트윈 기술을 접목해 제조 설비 생애주기 효율을 극대화하는 등 제조AX를 추진한다. 친환경 모빌리티를 활용한 물류 사업에서도 협력할 계획이다.

유승우 사장은 "첨단소재, 에너지 분야에서 쌓아온 두산의 고도화된 기술력과 LG CNS의 AX 역량을 결합해 글로벌 시장을 선도할 차세대 비즈니스 모델을 구축하겠다"며 "데이터센터부터 로봇, AI까지 아우르는 이번 협력으로 양사의 미래 가치를 극대화할 것"이라고 말했다.

현신균 사장은 "LG CNS가 보유한 독보적인 AX·RX 역량을 두산이라는 강력한 파트너의 기술력과 결합해 시너지 효과를 낼 것"이라며 "제조 현장의 AI 설비 예측부터 로봇을 활용한 산업 혁신까지 실제 사업화로 이어지는 협력 성과를 빠르게 만들어내겠다"고 말했다.
연찬모 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기