KT, 장기 이용 고객 위해 쏜다…뮤지컬 ‘그날들’ 1200명 초청

25일 서울 디큐브 링크아트센터에서 개최

연계 참여 프로그램도…캠핑존 등 혜택도

[사진1] 7월 장기고객 초대드림 0 KT가 7월 장기고객 초대드림을 시행한다. /KT

KT가 장기 이용 고객을 위해 뮤지컬을 선보인다.19일 KT는 오는 25일 서울 디큐브 링크아트센터에서 열리는 뮤지컬 '그날들' 공연에 고객 1200명을 초청한다고 밝혔다. 대상은 KT 모바일·인터넷·TV 서비스를 합산해 5년 이상 이용한 고객이다.뮤지컬 '그날들'은 고 김광석의 명곡을 바탕으로 한 작품으로, 청와대 경호실을 배경으로 지난 1992년과 2022년을 오가는 얘기를 담은 작품이다. 이번 공연에는 엄기준·윤시윤 배우가 출연한다.회사는 공연 관람과 연계한 고객 참여 프로그램도 운영한다. '그날들' 콘셉트의 네컷 스티커 사진 촬영 행사와 SNS 이벤트를 마련하고, 스페셜 포토카드와 프로그램 북을 제공해 관람 만족도를 높일 예정이다.이 외에 회사는 프로야구 시즌 동안 KT 위즈파크 '캠핑존 초대드림' 혜택도 운영한다. 야구장 내에서 캠핑과 경기 관람을 동시에 즐길 수 있는 프로그램으로, 전용 텐트 4동을 마련해 팀당 최대 4명까지 이용할 수 있다. 캠핑존 초대 고객에게는 4인용 텐트와 캠핑 의자, 전기 그릴, 식기류 등 캠핑 용품과 BBQ 식사가 제공된다.김영걸 KT Customer사업본부장 상무는 "KT를 오랜 기간 이용해 주신 고객들께 감사의 마음을 담아 이번 '초대드림' 행사를 마련했다"며 "고객의 목소리에 귀 기울이며 서비스 만족도를 높이기 위해 계속 노력하겠다"고 말했다.