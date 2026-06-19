IPARK현대산업개발, ‘파크로쉬 서울원’ 견본주택 개관…29일부터 청약 돌입

1 0 파크로쉬 서울원 투시도.

IPARK현대산업개발이 19일 파크로쉬 서울원의 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양에 돌입한다. 파크로쉬 서울원은 서울시 노원구 화랑로45길 145 일대 서울원 아이파크 내에 지하 4층~지상 최고 49층, 2개 동, 전용면적 70~80㎡, 총 768가구 규모로 들어선다.파크로쉬 서울원은 IPARK현대산업개발이 보유·운영하는 프리미엄 민간임대주택이다. 보증금과 월 관리비, 멤버십 등을 기반으로 주거를 넘어 의료와 식사, 커뮤니티 등의 서비스를 제공한다. 임대보증금은 전용면적 70㎡, 73㎡, 80㎡ 기준 각각 10억1000만원, 10억6000만원, 11억9000만원부터 책정됐다.청약 접수는 오는 29~30일이며, 당첨자 발표는 7월 3일이다. 계약은 7~9일이다. 입주 예정 시기는 2028년 7월경이다.파크로쉬 서울원은 지상 41~49층에 있는 144가구의 '더 사이프레스'와 지상 2~40층에 있는 624가구의 '더 그로브' 구성된다. 더 사이프레스는 웰니스 주거환경과 전용 프리미엄 서비스를, 더 그로브는 효율적인 공간 구성과 실용적인 웰니스 프로그램을 제공한다.서울아산병원의 헬스케어 프로그램을 통해 건강검진부터 예방, 사후관리까지 단지 내에서 누릴 수 있다. 전문 간호사가 24시간 함께하는 밀착케어 서비스와 함께 대기 시간 없는 비대면 진료와 맞춤형 처방을 제공할 계획이다.호텔식 식사와 컨시어지 서비스도 제공할 예정이다. 호텔 IPARK의 건강 식단 컨설팅과 고메드 갤러리아의 프리미엄 영양 식단을 통해 호텔 다이닝 서비스를 누릴 수 있다. 초이스바이반트를 통해 수영, 골프 등을 이용할 수 있다.스마트 서비스도 적용될 예정이다. 가전이 스스로 집안 공기 상태와 밝기 등 환경을 파악하고 작동하는 인공지능(AI) 홈비서 시스템과 진료 예약, 식사 메뉴 확인 등이 가능한 연동 애플리케이션을 제공한다. 심박수와 수면 데이터를 자동 기록해 이상 징후 발생 시 가족에게 알림을 제공하는 안심 케어 서비스도 도입할 예정이다.주거공간은 전용면적 70~80㎡ 타입을 구성했다. 각 타입에는 천장 및 벽면 간접 조명, 외산 주방가구를 적용한다. 전용면적 70㎡, 73㎡ 타입은 거실과 주방을 연계한 구성을 갖췄으며, 건식 욕실과 파우더 공간, 두 개의 마스터룸을 갖춘 구조다. 전용면적 80㎡ 타입에는 알파룸을 추가해 취미활동을 원하는 수요에 맞췄다.인공지능(AI)이 탑재된 월패드뿐만 아니라 지문인식 도어락, 홈 사물인터넷(IoT)이 연동된 스마트 스위치, 조명과 난방 제어가 가능한 통합 스위치 등도 적용된다. 안면인식 스마트 원패스를 통해 지하 주차장부터 각 가구까지 비접촉 자동 출입 환경을 구축한다.파크로쉬 서울원에는 UN스튜디오와 타운스케이프 등 글로벌 설계·조경업체들이 참여해 건축과 조경이 유기적으로 어우러진 차별화된 환경을 조성한다. 외관에는 서울의 지형을 형상화한 불규칙한 사각형 패턴의 디자인이 적용되며, 봄을 테마로 한 색채 계획을 반영했다. 독립적인 숲길 산책로를 조성해 경춘선 숲길까지 자연스럽게 연결되도록 계획했다.