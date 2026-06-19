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이영표 “조규성 기회 아쉬워”…한국 남아공전 32강 경우의 수는

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 19. 14:37

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월드컵
18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 한국 조규성이 헤딩 슛을 하고 있다. /연합
이영표 KBS 해설위원이 대한민국 축구대표팀의 멕시코전 패배에 대해 아쉬움을 드러냈다.

대한민국 축구대표팀은 19일(한국시간) 오전 10시 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 2차전에서 멕시코에 1대 0으로 패했다. 경기 후 이영표 위원은 유튜브 라이브에서 "충분히 승점을 딸 수 있었던 경기"라며 "데이터를 보면 거의 모든 수치가 한국이 더 좋았다고 말하고 있고 실제 경기 내용도 그랬다"고 짚었다.

이어 "축구는 경기를 지배해도 결과에서는 얼마든지 질 수 있는 스포츠"라며 "오늘 멕시코전이 딱 그런 경기였다"고 지적했다.

특히 경기 후반 공격 전개에 대해서는 아쉬움을 나타냈다. 그는 "추가시간에 들어가 코너킥을 얻기 시작했고 엄지성 선수가 드리블 돌파 후 크로스를 올리며 코너킥을 만들어냈다"며 "이런 장면들이 70분대쯤부터 나왔으면 어땠을까 하는 생각이 든다"고 말했다.

결정적인 득점 기회를 살리지 못한 점도 패인으로 꼽았다. 이 위원은 "조규성 선수가 골대 바로 앞에서 정말 완벽한 기회를 잡았다"며 "공이 골키퍼 정면이 아니라 조금만 옆으로 향했거나 역동작만 걸렸어도 일대일 상황에서 마무리될 수 있었다"고 설명했다.

그러면서 "축구는 실점하지 말아야 할 상황에서 실점하거나 넣어야 할 상황에서 득점하지 못하면 원하는 결과를 얻기 어렵다"며 "결국 그런 차이가 승부를 갈랐다"고 평가했다.

멕시코는 이날 승리로 북중미 월드컵 참가국 중 제일 먼저 32강 진출을 확정했다.

대한민국 대표팀은 오는 25일 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과의 조별리그 마지막 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다. 남아공전에서 무승부 이상만 거둬도 자력으로 32강 진출이 가능하다.


정아름 기자

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